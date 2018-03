Erfolg : Schüler singen vor 450 Zuhörern

Frühlingskonzert in der Heinrich-Heine-Schule

von Horst Becker

25. März 2018, 12:06 Uhr

Büdelsdorf | „Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte; süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land.“ Mit diesen Zeilen aus Eduard Mörikes Gedicht „Er ist’s“ stimmte Schülerin Ricarda Pfennig die 450 Besucher in der Aula der Heinrich-Heine-Schule in Büdelsdorf auf das Konzert „Frühlingserwachen“ ein. „Und nach dem Konzert ist der Frühling da“, versprach sie.

Den Anfang machten die „Powerband“ und Schüler des Wahlpflichtunterrichts Musik (WPU II) unter der Leitung von Dietrich Schlingmann mit einem „Tango Argentino“. Drei schwarz gekleidete Schülerpaare tanzten. Es folgten Lieder, die mit Gitarren, Cajons und einem Xylophon begleitet wurden. Zum Abschluss begeisterten Schülerinnen der 10. Klasse das Publikum mit dem gefühlvoll vorgetragenen Adele-Hit „Someone Like You“ unter Klavierbegleitung.

Nach einer kurzen Umbaupause stand Ricarda Pfennig wieder auf der Bühne. Allerdings als Sängerin und Gitarristin der „Band ohne Namen“. Jetzt wurde der Frühling rockiger. Für „Ironic“ von Alanis Morissette, „Ex´s & Oh’s“ von Elle King und dem Song „Here Without You“ von „3 Doors Down“ bekam die Band tosenden Applaus. Im dritten Teil des Frühlingskonzerts war der Oberstufenchor unter der Leitung von Ramona Könekamp zu hören. Unter anderem wurden Lieder von Max Raabe dargeboten. „Das Frühlingskonzert war ein voller Erfolg“, freute sich Martin Michael Seifert, der Fachleiter Musik. „Unsere Schüler konnten öffentlich zeigen, was sie sich bei uns an der Schule musikalisch erarbeitet haben.“