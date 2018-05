Schranke defekt – Lokführer muss selbst kontrollieren

Gewitter beschädigt Elektronik am Bahnübergang in Hademarschen / Video zeigt kuriose Szenen

von Helma Piper

02. Mai 2018, 14:35 Uhr

Seit anderthalb Wochen sorgen defekte Bahnschranken in Hanerau-Hademarschen für Unmut. Der Bahnübergang in der Kaiserstraße, bei dem sich die Züge mit extra lautem Tuten im Schritttempo vorantasten und Zugführer aussteigen, um sich persönlich davon zu überzeugen, dass sie „freie Bahn“ haben, ist auch im Internet ein Thema. Anwohner Christoph Stotz freut sich über 55200 Aufrufe seines Facebook-Videos, und auf YouTube hat es der gefährliche Bahnübergang ebenfalls geschafft.

„Dass es hier keinerlei Sicherungsmaßnahmen gegeben hat, ist der größte Skandal“, regt sich Hans-Hermann Stotz auf. Der ehemalige Vorsitzende des Tourismusvereins Hanerau-Hademarschen wohnt in direkter Nachbarschaft des Bahnübergangs in der Kaiserstraße. Vor anderthalb Wochen fiel hier das automatische Heruntergehen der Schranken aus. „Seit dem Gewitter vom vorletzten Sonntag ist die Anlage kaputt“, sagt Christoph Stotz vom Landgasthof „Köhlbarg“. Einige hundert Meter weiter westwärts habe ein Blitz in einen Baum an der Bahnstrecke eingeschlagen, berichtet Eberhard Bock: „Daraufhin funktionierten die Signale am unbeschrankten Bahnübergang in der Stettiner Straße nicht mehr, und auch die Anlage hier in der Kaiserstraße ist davon wohl beschädigt worden.“

Eine Woche lang spielten sich in der Kaiserstraße zum Teil kuriose Szenen ab. „Mein Sohn kommt hier mittags mit dem Zug von der Schule in Hohenwestedt nach Hause, und dann ist der Zugführer hier kurz vor dem Übergang ausgestiegen und hat erstmal geguckt, ob die Autos halten und er weiterfahren kann“, erzählt der Ex-Vorsitzende des SV Merkur Hademarschen, Wilhelm Dobelstein.

„So ganz witzig ist das ja nicht“, meint Ulrike Tilinski-Sievers, „hier wurde kein Schild aufgestellt, um darauf hinzuweisen, dass die Schranken defekt sind – das ist ein Zustand, den ich nicht in Ordnung finde.“ Hans-Hermann Stotz war Zeuge von mehreren kritischen Situationen: „Wenn die Lkw hier mit 50 km/h aus Richtung Westerstraße kommen, müssen die ganz schön in die Klötze gehen.“

Vor ein paar Tagen wurden am Bahnübergang Reparaturarbeiten durchgeführt. Mit offenkundig nicht 100-prozentigem Erfolg, wie sich gestern Nachmittag zeigte. Um 13.40 Uhr fuhr von Beldorf her ein Zug nach Hanerau-Hademarschen ein: Die Schranken gingen nicht herunter, der Zug machte mit lautem Tuten auf sich aufmerksam und passierte den Übergang dann im Schritttempo. Um 14.20 Uhr startete vom Hademarscher Bahnhof ein Zug Richtung Westküste, und hier funktionierte nun alles: Die Schranken senkten sich ordnungsgemäß ein paar Sekunden vor der Durchfahrt, und der Zug konnte ungebremst Richtung Beldorf davondüsen.

Bahn-Pressesprecherin Sabine Brunkhorst bestätigt, dass die Bahnschranken durch einen Blitzeinschlag außer Gefecht gesetzt wurden. Ein erster Reparaturversuch sei nicht erfolgreich gewesen, weil ein benötigtes Ersatzteil nicht zur Verfügung stand. Sobald das fehlende Teil da sei, werde die Störung behoben. Eine Gefahr für die Verkehrsteilnehmer bestehe nicht, weil die Lokführer über den Defekt informiert werden und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen, so Brunkhorst.