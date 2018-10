Feuer in Rendsburg : Schon wieder Gartenlaube abgebrannt

Die Feuerwehr rückte in der Nacht in die Mastbrooker Anlage Freudental aus.

Rendsburg | Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ist in einer Kleingartenanlage in Mastbrook eine Laube abgebrannt. Das Häuschen in der Gartenanlage Freudental, die zum Verein der Gartenfreunde Rendsburg gehört, stand in der Nacht zu heute in Flammen und brannte völlig aus.

Die Freiwillige Feuerwehr Rendsburg wurde gegen 0.30 Uhr alarmiert, teilte der stellvertretende Wehrführer Jens Schnittka mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte die gemauerte Hütte lichterloh. Sie löschten das Feuer und trugen dabei Atemschutzgeräte. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 22 Brandschützern mehr als eine Stunde vor Ort. Auch der Rettungsdienst und die Polizei waren im Einsatz.

Die Parzelle liegt unmittelbar an der Bahnstrecke Rendsburg–Schleswig und ungefähr 300 Meter nördlich der Laube am Kortenfohr, die vor einer Woche in Flammen aufging. Das Feuer brach damals ebenfalls in einer Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 1.25 Uhr aus.

Ein weiterer Kleingärtner betrachtete die Brandruine gestern bestürzt. Die Besitzer hätten die Pacht für das gesamte Jahr bezahlt, sich aber seit dem Frühjahr nicht mehr blicken lassen. Stattdessen habe sich eine andere Person eingenistet. Die Vereinsmitglieder hatten die Hütte daraufhin verbarrikadiert.