Schönes für den Sommergarten

Messe Flora bot wieder viele kreative und innovative Ideen / Etwa 10.000 Besucher an zwei Tagen in Rendsburg-Süd

von shz.de

19. Mai 2019, 16:11 Uhr

Rendsburg | Wer sich alles in Ruhe anschauen wollte, musste schon etwas mehr Zeit mitbringen: Fast 80 Aussteller verwandelten in Rahmen der Flora das Messegelände in Rendsburg-Süd am Sonnabend und Sonntag in ein Paradies für Gartenfreunde. Neben einer großen Auswahl an Pflanzen gab es wieder viele kreative und innovative Ideen zur Gestaltung der eigenen Grünanlage. Dekorationen aus den verschiedensten Materialien sowie Werkzeuge, die die Gartenarbeit leichter von der Hand gehen lassen, rundeten das Angebot ab.

Mittlerweile ist es die 18. Auflage der Flora. „Obwohl wir eigentlich erst ab zehn Uhr offiziell öffnen, waren die ersten Besucher bereits um viertel nach neun auf dem Gelände“, verriet Messeleiterin Dörte Röhling. Denn bei freiem Eintritt ist die Schau natürlich jederzeit frei begehbar. Eine Tatsache, die langjährigen Besuchern bereits bekannt ist. Kein Wunder also, dass sich die ersten bereits um 9.30 Uhr mit prall gefüllten Tüten wieder auf den Weg zu ihrem Auto machten.

„Das wichtigste Kriterium, um hier ausstellen zu können, ist die Qualität“, betonte Röhling. Dementsprechend könne es auch schon vorkommen, dass einem Händler abgesagt wird, wenn dessen Waren die Anforderungen nicht erfüllen. „Daher kann man bei uns auch Ausgefallenes oder Raritäten finden“, so Röhling weiter. Und das wissen ebenfalls die rund 10.000 Besucher, die jedes Jahr an den beiden Tagen zur Messe kommen.

„Einen jährlich wechselnden Trend zu bestimmten Pflanzen gibt es eigentlich nicht“, wusste Kevin Hodan von der Kieler Gärtnerei Nitostadeck. Besonders begehrt seien zum Beispiel stets Geranien, Lewisien und Lavendel. Selbstverständlich gab es beim Pflanzenkauf gleich die richtigen Pflegetipps vom Fachmann mit auf den Weg. „Das mache ich aber nicht nur bei unseren Kunden. Auch wenn jemand nichts kauft und nur eine Frage hat, stehe ich ihm ebenfalls gerne zur Verfügung“, versicherte Hodan.

Für Petra und Helge Hochleitner, die beim Messerundgang von ihrem Nachbarn Manfred Storm begleitet wurden, gehört die Flora zu den Höhepunkten in der Gartensaison. Dafür nimmt man dann gerne die Anreise aus Kappeln in Kauf. „Freies Parken, freier Eintritt und eine tolle Atmosphäre, da macht der Bummel doch richtig Spaß“, waren sich die drei einig. Zumal bei dem reichhaltigen Angebot auch die Qualität stimme. „Und das angefangen bei den Pflanzen bis hin zum Garten-Tüddelkram“, ergänzte Helge Hochleitner. Da könne man immer irgendetwas für einen rund 1000 Quadratmeter großen Garten finden.

Sommerliche Temperaturen und strahlender Sonnenschein rundeten das Einkaufserlebnis am Sonnabend ab. „Unabhängig vom Bummeln können wir so auch gemeinsam einen schönen Tag verbringen“, freute sich Helges Ehefrau Petra.