Rendsburg : Schnaps auf den „Heider Marktfrieden“

Delegation aus Heide überbringt der Stadt Rendsburg Einladung zu großem mittelalterlichen Markt.

„Marktmeister“-Schnaps haben der Heider Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat, sein Kollege Pierre Gilgenast und Stadtpräsident Thomas Krabbes am Mittwoch im Alten Rathaus aus Holzlöffeln getrunken. Eine Delegation aus Heide mit Christel und Manfred Will lud zum „Heider Marktfrieden“ ein. Von Donnerstag, 4. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, herrscht auf Deutschlands größtem Marktplatz (4,6 Hektar) mittelalterliches Flair. Bauern, Bäcker, Fischer, Fleischer und Handwerker bauen Stände auf. Eintritt: ab 16 Jahren Donnerstag und Freitag je acht Euro, Sonnabend und Sonntag je zehn Euro, für Gäste in historischen Gewändern und Kinder gelten Ermäßigungen.