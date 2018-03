Feuerwehreinsatz : Schmelzwasser blockierte Kanaltunnel

In der sanierten Oströhre gibt es offenbar ein technisches Problem. Weil Pumpen ausfielen, wurde die tiefste Stelle der Fahrbahn überflutet.

von Frank Höfer

29. März 2018, 12:04 Uhr

Technische Probleme im Straßentunnel unter dem Nord-Ostsee-Kanal haben am frühen Gründonnerstagmorgen zu langen Staus geführt. Um 4.20 Uhr wurde die Rendsburger Feuerwehr alarmiert. Grund: An der tiefsten Stelle der sanierten Oströhre hatte sich Schmelzwasser auf der Fahrbahn gesammelt. Es stand bis zu 20 Zentimeter hoch. Nach Schilderung von Gerrit Hilburger, Wehrführer in Rendsburg, waren die Regenwasserpumpen im Tunnel ausgefallen. Bis um kurz vor 7 Uhr waren Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Gegen 6 Uhr saugte eine Büdelsdorfer Tiefbaufirma das Wasser in einen Tankwagen und sorgte wieder für freie Fahrt. Für die Arbeiten musste die Oströhre etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Davor war der Verkehr in Richtung Norden einspurig durch den Tunnel geführt worden. Wer in Richtung Süden unterwegs war, musste ab etwa 5 Uhr lange Umwege in Kauf nehmen, um auf die andere Kanalseite zu gelangen. Vor allem an der Fähre Nobiskrug zwischen Schacht-Audorf und Rendsburg kam es zu langen Wartezeiten. Warum die Pumpen in der erst in den vergangenen Jahren sanierten Oströhre ausfielen, ist unklar. Die Kanalverwaltung machte zunächst keine Angaben zu dem Vorfall.