Stadt Nortorf : Schließung des Auslaufplatzes sorgt für Unverständnis bei Hundehaltern

Bürgermeister Ackermann erklärt, dass für alle Freizeiteinrichtungen das gleiche Recht gelte.

Avatar_shz von shz.de

08. April 2020, 16:29 Uhr

Zu Ende getobt: Nun habt eine zusätzliche Einschränkung durch das Corona Virus auch einige Hundehalter in Nortorf erwischt. Auf Anordnung des Bürgermeisters ist der Hundeauslaufplatz am Galgenbergsweg in Nortorf bis auf weiteres komplett für die öffentliche Nutzung geschlossen. Ratlos stehen Frauchen und Herrchen mit ihren vierbeinigen Freunden vor dem verschlossenen Metalltor. Treffen sie sich doch dort seit fünf Jahren regelmäßig zu einer festen Uhrzeit, um ihre Tiere in dem eingezäunten Areal laufen zu lassen.

„So richtig verstehen können wir das allerdings nicht“, verrät Reinhard Belgard. Denn im offiziellen Maßnahmenkatalog der Landesregierung ist die Schließung von Hundeauslaufplätzen nicht aufgeführt. Zumal jeder aus der Gruppe jeweils mehr als den Mindestabstand von 1,5 Metern zu seinem Nebenmann einhalte. „Wir stehen uns immer im Kreis oder im Karree gegenüber - das sind locker vier bis fünf Meter Abstand zwischen“, bestätigt Belgard, der sich keiner Schuld bewusst ist. Vielleicht war es ja auch eine andere Gruppe, bei der die Menschen dichter zusammen standen, was zu einer offiziellen Beschwerde führte.

„Das ist natürlich schade“, findet ebenfalls Tanja Dibbern. Denn für die Hunde war es ja nicht nur eine willkommene Abwechslung zum An-der-Leine-Gassigehen-Trott, sonder auch Gelegenheit das Sozialverhalten zu fördern. „Außerdem konnten wir sie hier von der Leine lassen, damit sich gemeinsam richtig austoben können“, fügt die Nortorferin an. Das sei aber nur möglich durch den Zaun, da einige der vierbeinigen Freunde dann doch nicht so aufs Wort gehorchen und schnell mal außer Sichtweite sind.

„Es hatte bereits einige Beschwerden wegen einer Menschenansammlung auf dem Hundeauslaufplatz gegeben“, erklärt Nortorfs Bürgermeister Torben Ackermann. Auch wenn die Anwesenden den Mindestabstand dort einhalten, stößt es bei den Mitmenschen auf Unverständnis, dass Spielplätze, Sportplätze und die Skater-Anlage geschlossen sind und für den Hundeplatz andere Regeln gelten sollen. „Und da das nicht zu rechtfertigen ist, gilt in Nortorf nun gleiches Recht für alle“, fügt der Bürgermeister an. Außerdem ist es ja auch nur vorübergehend. Wenn die Normalität wieder einkehrt, wird auch der Hundeauslaufplatz selbstverständlich auch wieder geöffnet, verspricht Ackermann.