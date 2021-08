Guten Morgen, Rendsburg! : Schlecht geschummelt: Schüler schreibt Antworten für den falschen Test ab

Ein Junge schrieb in der Klassenarbeit exakt die gleichen Antworten wie sein Sitznachbar – hatte aber eigentlich ganz andere Aufgaben zu bearbeiten.

Rendsburg | Ein Mann aus der Kanalregion nutzte einen freien Tag neulich dazu, um zu Hause endlich mal wieder richtig auszumisten. Dabei fand er auch alte Klassenarbeiten aus Schulzeiten. Während der die Seiten durchblätterte, erinnerte er sich an einen ganz speziellen Mathetest in der Oberstufe. Ein Junge, der mit Rechnen immer so seine Probleme hatte, sicherte s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.