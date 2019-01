Rendsburger Musikmesse : Schlagzeug für Profis und Nachwuchs

Rock steht im Mittelpunkt der Musikmesse.

von shz.de

27. Januar 2019, 20:31 Uhr

Rock sei „schon die große Überschrift“, sagte Veranstalter Michael Mark Knierim bei seiner Ansprache. Gemeinsam mit Ralf Dreeßen , Inhaber des Musikmarktes Rendsburg, eröffnete er am Wochenende die 19. Rendsburger Musikmesse. Die zweitägige Veranstaltung bot professionellen Künstlern eine Bühne, um ihre Instrumente und Musiktechnik zu präsentieren. Gleichzeitig warben in der gesamten Altstadtpassage um die zwei Dutzend Firmen für ihre Neuheiten in der Instrumenten- und Tontechnik.

Neben Produkten der großen Musikmarken wie Yamaha oder dem saarländischen Produzenten für Gitarrentechnik Hughes & Kettner, fanden sich auch Raritäten und echte Liebhaberstücke an den Ständen: Auf der oberen Etage stellte so etwa der Rendsburger Holger Kruse seine selbst gebauten Archtop-Jazzgitarren aus. Insgesamt 500 Arbeitsstunden fließen in ein einziges dieser Instrumente. Kruse, der eigentlich als Schreiner arbeitet, baut seit vier Jahren an den Instrumenten, nachdem er sich acht Jahre Vorbereitungszeit genommen hatte. Die speziellen Gitarren seien lauter als herkömmliche und hätten einen „kurzen und knackigen Sound“, der – vor der Entwicklung der modernen Verstärker-Technik – besonders gefragt gewesen sei, so Kruse.

Einige Besucher hatten aber auch nur Augen für das Instrument ihrer Wahl, wie die elfjährige Charlotte von Bernstoff, die am Yamaha-Stand ihr erstes eigenes E-Schlagzeug aussuchte. Für ihr Zuhause müsse es schon ein elektronisches sein, sagt Mutter Simone, und ergänzt: „Ein normales Schlagzeug wäre zu viel für unseren Hund.“ Elektronische Schlagzeuge sind, im Gegensatz zu herkömmlichen, über einen Kopfhörer nur für den Musiker zu hören.

Unter den Besuchern fanden sich auch Zuschauer, die am Sonnabend- oder Sonntagnachmittag für die stündlichen Konzerte anreisten. Insgesamt zehn professionelle Musiker traten auf. Darunter etwa Metal-Gitarrist Emanuel Knorr, Schlagzeuger Timo Ickenroth oder Gitarrist Uli Brodersen, der bereits mit Udo Jürgens und Patricia Kelly auf Tour war. Auch der aus Rendsburg stammende Gitarrist und Songwriter Marco Wriedt stand auf der Bühne. Er trat bereits auf vielen populären Musikfestivals wie dem Wacken-Open-Air auf.