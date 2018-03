Prozess : Schläger aus der U-Haft entlassen

Landgericht mildert Urteil des Amtsgerichts ab. Angeklagter hatte Kontrahenten mit Billardqueue traktiert. Opfer verlor ein Auge

Rendsburg | Wegen schwerer Körperverletzung ist der Rendsburger Bernhard M. gestern am Landgericht Kiel zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt worden. Richter Gunther Döhring verlangte, dass der 38-Jährige 100 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichtet und zusammen mit seinem Bewährungshelfer versucht, seinen Alkoholkonsum in den Griff zu bekommen. Die Bewährungszeit dauert vier Jahre.

Döhring sah es als erwiesen an, dass Bernhard M. am Sonnabend, 8. Juli, in seiner Wohnung Am Seekenbek im Stadtteil Kronwerk-Nord den gleichaltrigen Klaus-Jan H. verprügelte. Letzterer soll dabei zu Boden gegangen sein. „Der Angeklagte hat mehrfach auf ihn eingeschlagen, auch mit einem Billardqueue“, sagte Döhring. Laut Anklageschrift soll der Täter dem Opfer mit der Stange zwei Hiebe auf den Kopf und ins Gesicht versetzt haben. Dabei brach dessen Nasenbein und der Knochen zwischen Augenhöhle und Kiefer. Anschließend musste Klaus-Jan H.s rechtes Auge entfernt werden.

Anlass des Streits: Die Männer hatten sich tags zuvor in Bernhard M.s Wohnung getroffen. Angeblich war dort das Portemonnaie von Klaus-Jan H. verschwunden. Deshalb stand er einen Tag später wieder vor der Tür. Bernhard M. war noch nicht zu Hause, aber jemand anders öffnete. Klaus-Jan H. suchte die Wohnung nach dem Geldbeutel ab. Als Bernhard M. eintraf, kam es im Wohnzimmer zum Streit.

Offen blieb, was sich dort abspielte. Vor allem ließ sich nicht klären, wann und wodurch das Auge von Klaus-Jan H. verletzt wurde. Döhring: „Wir können nicht feststellen, dass der Angeklagte diese Verletzung am Auge verursacht hat, als der Nebenkläger [das heißt Klaus-Jan H., die Red.] am Boden lag.“ Das Auge könnte auch vorher durch Faustschläge Schaden davon getragen habe. Bernhard M. könnte dabei in Notwehr reagiert haben. Immerhin hatte er behauptet, dass auf ihn auch eingeschlagen wurde und nicht er, sondern ein dritter Mann den am Boden Liegenden verletzt habe. Döhring wies darauf hin, dass Bernhard M. schon mehrfach straffällig geworden war. Aber er sah bei Klaus-Jan H. eine erhebliche Mitschuld.

Das Urteil hob den schärferen Schuldspruch des Amtsgerichts Neumünster vom 30. November 2017 auf. Bernhard M. war damals zu zwei Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt worden – ein Strafmaß, das nicht zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Der 38-Jährige kam gestern nach sieben Monaten in Untersuchungshaft auf freien Fuß. Er selbst, sein Verteidiger Axel Freitag und die Staatsanwaltschaft akzeptierten das Urteil. Doch Klaus-Jan H.s Anwalt Frank Riechelmann von der Rendsburger Kanzlei Radtke, Heigener & Partner denkt darüber nach, es anzufechten.

„Ich verstehe nicht, dass das Gericht eine Notwehrsituation unterstellte und der Nebenkläger das Augenlicht verloren haben soll, als die Notwehrlage noch bestand.“ In dem Wohnzimmer hielten sich vier Personen auf, aber nur der Angeklagte habe behauptet, dass Klaus-Jan H. auf ihn eingeschlagen habe.

Zudem hatte das Amtsgericht dem Angeklagten ein Schmerzensgeld von 25 000 Euro aufgebrummt. Das fiel gestern weg. Döhring: „Der Angeklagte ist zu Schadenersatz verpflichtet, aber wir wissen nicht, welche Verletzungen zugrunde zu legen sind.“ Riechelmann denkt darüber nach, das Schmerzensgeld mit Hilfe einer Zivilklage einzufordern.