Schilderstreit entzweit Stapel

450 Einwohner wollen Namen Norder- und Süderstapel erhalten / Gemeindevertretung stimmt für einheitliches Ortsschild

von Helma Piper

28. September 2018, 12:31 Uhr

Auf dem Papier sind die beiden Gemeinden Norder- und Süderstapel zusammengewachsen. Doch die Realität sieht etwas anders aus. Es war eine knappe Mehrheit von Bürgern, die sich im September 2017 dafür ausgesprochen hatte, sich zu einer Kommune namens Stapel zusammenzuschließen. Doch nun ist ausgerechnet um die Ortsschilder ein heftiger Streit entbrannt. Dementsprechend hitzig wurden auch die Diskussionen in der jüngsten Gemeindevertretersitzung geführt.

Das, was vielen Einwohnern am Herzen liegt, lässt sich leicht zusammenfassen: ein Ortsschild, auf dem Süderstapel und Norderstapel als traditionsreiche Ortsteile der Gemeinde Stapel erwähnt werden. Nachdem der neue Gemeinderat in seiner konstituierenden Sitzung im Frühjahr jedoch mehrheitlich beschlossen hatte, die beiden Namen der Ortsteile zu tilgen und nurmehr gelbe Schilder mit der Beschriftung Stapel aufzustellen, regte sich Widerstand. Mehr als 450 Unterschriften wurden alleine in Süderstapel dafür gesammelt, dass per Beschilderung auf die Ortsteile hingewiesen wird. Und am Sitzungsabend hoffte man, dass „etwas Vernunft einkehrt“, wie eine Einwohnerin erklärte.

31 Tagesordnungspunkte standen auf dem Programm. Das für die zahlreichen Zuhörer alles entscheidende Thema sollte am Schluss beraten werden. Im Zentrum des Tagesordnungspunktes 23 stand der Empfehlungsbeschluss vom 18. Juni diesen Jahres. Darin wurde die Ortstafel mit der Bezeichnung „Stapel Kreis Schleswig-Flensburg“ gegenüber dem Kreis empfohlen, der dieser Empfehlung auch entsprochen hat. „Und der Kreis hat das letzte Wort“, erklärte Stapels Bürgermeister Rainer Rahn auf Anfrage.

Rahn rief die 100 Zuhörer auf, trotz „verständlicher Emotionen“ eine vernünftige Diskussion zu führen. Gleichzeitig stellte er klar, dass man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen könne, wenn 450 Bürger sich an einer Unterschriftenaktion für eine andere Ortstafel-Beschriftung beteiligt hätten. „Diese Antragsteller sind unsere Wähler, die uns ihr Vertrauen gegeben haben.“ Wie gespalten der Gemeinderat zu diesem Thema ist, zeigte sich an diesem Abend spätestens bei der abschließenden Abstimmung. Von den 13 Gemeindevertretern sprachen sich neun gegen die Aufhebung des Empfehlungsbeschlusses aus. Während der Sitzung wiesen einige Gremiums-Mitglieder auf die unterschiedlichen Entscheidungen in der Vergangenheit hin. So habe sich die Arbeitsgruppe „Fusion“ für die Beibehaltung der Ortsteile ausgesprochen. „Und in einem Infobrief der beiden damaligen Bürgermeister Rainer Hahn und Alex Schmitz-Neuber im August 2017 wurde verkündet, dass die Gemeinde-Schilder die jeweiligen Ortsnamen beibehalten würden mit dem Zusatz Gemeinde Stapel“, stellte ein Gemeindevertreter klar. Darüber hinaus habe Rahn in einem Radio-Interview erklärt, dass auf beiden Schildern auf die Ortsteile Süderstapel und Norderstapel hingewiesen werde.

Damals habe man noch von einer Wahrung der Identität gesprochen. Davon sei jetzt nicht mehr viel übrig. Reiner Langbehn (CDU) unterstrich seine Meinung, dass man die Wähler bewusst getäuscht habe.

Trotz aller Argumente: Es blieb bei der Entscheidung, dass der Empfehlungsbeschluss seine Wirksamkeit beibehält. Das wurde vom Kreis inzwischen bestätigt.