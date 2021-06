Goden Morgen, Rendsborg! : „Schiet!“ Wo weer nochmal de Kombination vun dat Fohrradschlott?

Dat gekringelte Seekerungsutensil hett he lang nich bruukt. Un genau dat is nu dat Problem. Ümmerhin: Avends för den Fernseher hett he nu wat to dohn.

Rendsburg | De allerbeste Qualität haar sien Fohrradschlott nich. Keen Wunner also, dat dat denn irgendwann mol in’n Dutt weer. Wiel he aver an sien Rad hangt un dat nich klaut warrn schall, muss na klor een niedes her. So gau gaiht dat nich, schon gor nich an ’t Wuchenenn. Also hett he sik erstmal een Schlott utlehnt. Denn keem em dor wat in Sinn: Irgendwo hett h...

