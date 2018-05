Schauspieler mit großer Zukunft

Christian Simon erhält Theaterpreis / Lions Club Rendsburg-Königsthor zeichnet Nachwuchsdarsteller aus

von shz.de

10. Mai 2018, 18:24 Uhr

Nach Abschluss seines Studiums an der Folkwang-Hochschule in Essen bewarb sich Christian Simon 2010 beim Landestheater in Rendsburg. Mut zeichnet ihn aus. Das bewies schon die Zusage des jungen Vaters, einen Vertrag mit einem damals auf unsicherem Boden stehenden Theater einzugehen. Im Herbst 2013 wurde noch um die Zukunft des Hauses gerungen – und Simon unterschrieb.

Aus einem riesigen Angebot junger, frisch ausgebildeter Schauspieler hatten Generalintendant Peter Grisebach und Schauspieldirektor Wolfram Apprich sich mit sicherem Gespür für einen Könner seines Fachs entschieden. Wie richtig sie damit lagen, zeigte Christian Simon während der Übergabe des Theaterpreises im Foyer des Stadttheaters. Zum 30. Mal zeichnete der Lions Club Rendsburg-Königsthor vielversprechenden Nachwuchs aus. „Ich habe mich mega gefreut über den Preis“, bedankte er sich, sichtlich gerührt, beim Lions-Präsidenten Fritz-Achim Pinkenburg über die Auszeichnung: 1500 Euro als Anerkennung seines Könnens und eine große Urkunde, dazu mehrere kleine für weitere Bewerbungen.

Generalintendant Peter Grisebach zählte in seiner Laudatio schwärmerisch lobend auf, welche vielen besonderen schauspielerischen Fähigkeiten Christian Simon hat, wie sehr er sich fürs Landestheater einsetzte, wie oft er in mehrere Rollen als Krankheitsvertretung kurzfristig einsprang. Griesbach hob Simons große Wandlungsfähigkeit hervor, sogar weibliche Figuren glaubwürdig darzustellen und besondere Akzente ins Programm zu setzen. „Ein außergewöhnliches Talent in immer neuen Ausdrucksrollen“.

Den Beweis blieb Christian Simon nicht schuldig: In einem Selfie-Video stolzierte der mit einer Kaiserkrone ausgezeichnete Schauspieler voller Stolz durch die Rendsburger Innenstadt ins Theater. „Jeder hat das Recht, den Schauspieler des Jahres von Weitem zu erkennen.“ Darin eingeblendet, mit reichlich Humor, allerhand Sprüche, Lebensweisheiten und Kommentare. Galt es doch, eine Urerfahrung des jungen Familienvaters zu beweisen.

Christian Simon ist ein Vollblutschauspieler der seltenen Art. Mit viel Witz und Humor, hatte er sich mehrfach auf außergewöhnliche Weise gekonnt selbst auf die Schippe genommen und damit gezeigt, dass er und nur er in diesem Jahr den LionsFörderpreis verdient hat: Die beste und richtige Wahl für einen jungen Schauspieler mit großer Zukunft.