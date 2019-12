Kolumne: LZ-Kinokritik in Rendsburg : Schauburg zeigt Drama über eine verzweifelte Mutter mit todkrankem Kind

Herderschülerin Britt Sievers empfiehlt den Film „Und der Zukunft zugewandt“. Er handelt von einem Schicksal in der DDR.

von Britt Sievers

15. Dezember 2019, 19:19 Uhr

Rendsburg 1952 – Die überzeugte Kommunistin Antonia Berger (Alexandra Maria Lara), zu Unrecht gefangen genommen wegen Spionageverdachts, wird zusammen mit ihrer todkranken Tochter aus einem sowjetischen Gefangenenlager freigelassen und kommt in die DDR. So beginnt der Film „Und der Zukunft zugewandt“ (zu sehen in der Schauburg).

Kommunistin muss ihre Vergangenheit verschweigen

In der DDR wird ihnen medizinische Versorgung geboten, sie erhalten eine eigene Wohnung und ihr wird ein Arbeitsplatz zugewiesen. Im Gegenzug muss sie sich dazu verpflichten, ihre Vergangenheit vorerst zu verschweigen. Antonia schöpft neue Hoffnung, als sie den Arzt Konrad kennenlernt, der ihrer Tochter das Leben rettet. Sie verliebt sich in ihn, was es ihr allerdings nicht leichter macht, ihre Vergangenheit zu verbergen. Als Konrad eines Tages von ihrer Tragödie erfährt, ist er schockiert und fragt einen Freund, der bei der Kreisleitung arbeitet, nach der Wahrheit. Antonia gerät in Schwierigkeiten.

Film zeigt Spannungen in der Gesellschaft zwischen Hoffnung und Wut

Regisseur Bernd Böhlich gelingt es in seiner Tragödie, die Spannungen in der Gesellschaft zwischen Hoffnung und Wut, ausgelöst durch das kommunistische System, darzustellen. Der Zuschauer erhält sehr interessante und dennoch schockierende und mitreißende Bilder von den Missständen in der Sowjetunion und der DDR, die auf Berichten von Zeitzeugen beruhen. Dabei handelt es sich um keine stumpfe Dokumentation, sondern durch die guten schauspielerischen Leistungen und die spannenden Geschichten funktioniert der Streifen auch als Spielfilm gut. Enttäuschend ist lediglich das Ende, da es auf die aufgeworfenen Fragen kaum Antworten gibt.

Zu empfehlen für politisch interessierte Zuschauer ab 14 Jahren

Insgesamt handelt es sich um einen sehr sehenswerten, spannenden Film, der auch das historische Wissen erweitert, weshalb er für geschichtlich und politisch interessierte Zuschauer ab 14 Jahren zu empfehlen ist.

Zu Wochenbeginn veröffentlichen wir eine Kinokritik, von Gymnasiasten verfasst. Sie ist Teil von „sh:z coacht“, eines gemeinsamen Projekts der LZ und der Herderschule.