A210 bei Schacht-Audorf : Schafbock legt Autobahnauffahrt lahm – und muss erlegt werden

Das ausgerissene Tier ließ sich nicht einfangen. Die Auffahrt war zwei Stunden gesperrt.

von dpa

15. April 2018, 12:37 Uhr

Schacht-Audorf | Wegen eines ausgerissenen Schafbocks ist eine Autobahnauffahrt an der A210 im Kreis Rendsburg-Eckernförde für rund zwei Stunden gesperrt worden. Ein Autofahrer sah das Tier am Samstag bei Schacht-Audorf und rief die Polizei, wie diese am Sonntag mitteilte. Nachdem es den Beamten nicht gelungen sei, den Bock einzufangen, habe es ein Tierarzt mit einem Betäubungsgewehr probiert – ohne Erfolg. Da der Schafbock laut Polizei auf die Autobahn hätte laufen und so weitere Verkehrsteilnehmer gefährden können, musste ein Jäger das Tier erlegen.

