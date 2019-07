Rendsburg : Saxophon und Klavier in St.-Marien-Kirche

Beim dritten Sommerkonzert in dem Gotteshaus tritt am Mittwoch das „Duo Nebulo“ auf.

Die Reihe der Sommerkonzerte in der St.-Marien-Kirche geht am morgigen Mittwoch in die dritte Runde. Wie Kantor Volker Linhardt ankündigte, stimmt das „Duo Nebulo“ abwechslungsreiche Musik aus verschiedenen Jahrhunderten an. Ivan Tumanov am Saxophon und Ekaterina Tumanova an der Orgel spielen Werke von Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Caesar Franck und Philip Glass.

Mit Ivan Tumanov kommt einer der führenden Saxophonisten Norddeutschlands nach Rendsburg. Seinen ersten Unterricht an dem Instrument erhielt er mit neun Jahren. 2014 bis 2016 studierte er in der Klasse von Jan Schulte-Bunert an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Seit 2016 ist er Student bei Professor Rico Gubler an der Musikhochschule Lübeck.

Ekaterina Tumanova begann im Alter von fünf Jahren Klavier zu spielen. Seit 2012 studiert sie Kirchenmusik an der Musikhochschule Lübeck bei Professor Arvid Gast und Sergej Tscherepanov. Sie tritt deutschlandweit auf. Der Eintritt für die Sommerkonzerte in der St.-Marien-Kirche ist frei.