Brand : Sattelzug mit Altbatterien in Flammen

von iwe

19. September 2018, 16:50 Uhr

Großeinsatz für die Feuerwehr auf dem Autohof Bordesholm in Dätgen an der A7. Dort brannte der Auflieger eines Lastwagens. Die Ladung mit Altbatterien machte die Löscharbeiten schwierig.

Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer des im Kreis Nordfriesland zugelassenen Sattelzuges auf der Autobahn 7 in Richtung Süden unterwegs, als er kurz vor der Abfahrt Bordesholm eine Rauchentwicklung aus dem Auflieger seines Gespanns bemerkte. Sofort fuhr er von der Autobahn ab und steuerte den Parkplatz des Autohofes an. Mittlerweile hatte sich die Rauchentwicklung verstärkt. Der Fahrer stellte sein Gefährt in sicherer Entfernung zu anderen geparkten Fahrzeugen und dem dortigen Schnellrestaurant ab. Es gelang ihm noch, die Sattelzugmaschine abzukoppeln, abseits abzustellen und die Feuerwehr zu alarmieren.

Als die gegen 13 Uhr alarmierten Feuerwehren Dätgen, Borgdorf-Seedorf und Langwedel eintrafen, brannte der Auflieger mitsamt der Altbatterien bereits lichterloh.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr leiteten die Löscharbeiten mit Schaum ein, um die Flammen zu ersticken. Allerdings lief Flüssigkeit aus dem Auflieger aus, so dass der Parkplatz weiträumig abgesperrt werden musste. Aufgrund der Ladung wurden weitere Feuerwehren sowie der Löschzug Gefahrgut des Kreises Rendsburg-Eckernförde alarmiert.

Der Bereich auf dem Parkplatz wurde abgesperrt. Brandursache und Schadenshöhe sind nach Angaben der Polizei noch unklar. Verletzt wurde niemand.