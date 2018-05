von Helma Piper

15. Mai 2018, 17:53 Uhr

Die Saisoneröffnung im Kunstpunkt Bergenhusen findet in diesem Jahr am Sonntag, 27. Mai, ab 11 Uhr statt. Künstler Jons Drawert zeigt den Skulpturengarten in neuer Gestaltung und auch die Galerie wird einige Neuerungen und Veränderungen präsentieren. Meike Janke stellt in einem größeren Raum Präsentation ihrer Materialobjekte und Kollagen und räumlichen Gestaltungen vor.