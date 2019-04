Sagenhafte Steine

von Sabine Sopha

29. April 2019, 16:53 Uhr

Goosefeld | Vor über 6000 Jahren ereignete sich die sogenannte „neolithische Revolution“ in Schleswig-Holstein. Die Menschen wurden sesshaft und mit ihrer bäuerlichen Lebensweise veränderten sie nachhaltig die Natur. Großsteingräber sind Zeugen dieser Zeit. Unweit von Eckernförde gibt es rund um Goosefeld einige dieser Großsteingräber zu bestaunen. Jutta Fenske lädt am Mittwoch, 1. Mai, zu einer rund zweistündigen archäologischen Führung ein. Los geht es um 15 Uhr an der Freizeitstätte im Pennywisch. Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder 3 Euro. Anmeldung: 04351/42 56 1, jutta.fenske@web.de.