Sängerfest setzt Schlussakkord

Jubiläumsfeierlichkeiten zum 175-jährigen Bestehen des Hohenwestedter Gesangvereins endet mit Chorfestival

von Helma Piper

16. September 2018, 12:00 Uhr

Sieben Chöre begeisterten das Publikum in der Peter-Pauls-Kirche. Das große Chorfestival war eine Doppelveranstaltung: das alljährlich stattfindende „Sängerfest an der Westbahn“ und gleichzeitig der Abschluss der Feierlichkeiten zum 175-jährigen Bestehen des Hohenwestedter Gesangvereins. Zwei Jubiläumsveranstaltungen hatte der vor 175 Jahren gegründete Hohenwestedter Gesangverein bereits mit Bravour über die Bühne gebracht: einen Empfang im Sport- und Jugendheim am 22. Juni und tags darauf ein Musikfestival in der Sporthalle der „Schule Hohe Geest“.



Motto: „Musik überwindet Grenzen“





Wie die beiden bisherigen Events stand nun auch Jubiläumsveranstaltung Nr. 3 unter dem Motto „Musik überwindet Grenzen“. Das „Sängerfest an der Westbahn“, das beim Jubiläumskonzert in der Peter-Pauls mitgefeiert wurde, hat eine mehr als 100-jährige Tradition.

1910 wurde die „Sängergruppe an der Westbahn“ gegründet. Von den einstmals 13 Mitgliedsvereinen sind allerdings nur noch vier übrig: der Hohenwestedter Gesangverein, die Hademarscher Liedertafel, der Beringstedter Gesangverein und der Frauenchor „Musica“ Schenefeld. Dass die Hademarscher Liedertafel von 1843 „dasselbe Geburtsjahr wie wir hat“ – darauf wies Hohenwestedts Gesangsvereins-Chefin Marlies Rohweder-Struve hin, nachdem die Hademarscher in der Peter-Pauls-Kirche den „Mann im Monde“ und den Indianer-Häuptling Shenandoah besungen hatten. Die beiden übrigen verbliebenen Westbahn-Chöre wurden im 20. Jahrhundert gegründet: der Beringstedter Gesangverein 1908 und der Frauenchor „Musica“ Schenefeld 1977. Die Jubilare vom Hohenwestedter Gesangverein präsentierten sich auch beim dritten Teil ihrer 175-Jahr-Feier in Hochform. Mit großem Applaus honorierte das Publikum den ersten Liedblock, in dem die Hohenwestedter die Europa-Hymne, Udo Jürgens‘ „Ihr von Morgen“, „Alles hat seine Zeit“ und eine deutsche Version des Pet-Shop-Boys-Hit „Go west“ sangen.

Mit mindestens ebenso viel Beifall feierten die Zuhörer anschließend zwei Nachwuchsformationen aus Beringstedt. Kinderchorleiter Klaus Schneider hatte seine Schützlinge in zwei Gruppen aufgeteilt: die jüngeren Mädchen und Jungen präsentierten Mitmachlieder wie „Ich flieg mit meinem Flugzeug“, die älteren Jugendlichen unter anderem Nenas „99 Luftballons“.

Nach der Hademarscher Liedertafel und „Musica“ Schenefeld hatte der A-Capella-Chor Büdelsdorf seinen ersten Auftritt in Hohenwestedt – mit songtechnischen Anleihen bei Karat („Über sieben Brücken musst du geh’n“) und Elvis Presley („Can’t help falling in love“).



„Ruf nach Frieden“ zum Finale





Nach den gemischten Chören aus Beringstedt und Müncheberg vereinten sich auch „Musica“ Schenefeld und die Hademarscher Liedertafel für zwei Lieder zu einem gemischten Chor, und das Finale des Festivals bestritten dann die Chöre aus Hohenwestedt und Müncheberg, die gemeinsam den „Ruf nach Frieden“ anstimmten.