Innenministerin im Interview : Sabine Sütterlin-Waack will die Landesgartenschau wieder nach SH holen

Rendsburg hat bereits Interesse an einer Ausrichtung signalisiert. Auch andere Standorte in SH sind noch möglich.

08. Juli 2020, 15:20 Uhr

Kiel | Fast vier Jahre war es still um das Thema Landesgartenschau, jetzt steht es wieder auf der Agenda der Landesregierung. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) will im Herbst per Ausschreibung ermitteln, welche Städte als Gastgeber der vierten Landesgartenschau Schleswig-Holsteins in Frage kommen. Die Initiative dazu geht von Rendsburg aus. Die Stadt am NOK will Ausrichterin werden.

Frau Ministerin, die letzte Landesgartenschau fand 2016 in Eutin statt. Nun hat die Rendsburger Ratsversammlung einstimmig ihr Interesse daran bekundet, ebenfalls eine Gartenschau ausrichten zu wollen. Wie bewerten Sie das?

Sütterlin-Waack: Als große Gartenfreundin freue ich mich darüber, dass in dieses Thema wieder richtig Drive hereinkommt. Von so einer Landesgartenschau geht immer ein enormer Impuls für die gesamte Region aus. Wir brauchen in unseren Kommunen Projekte dieser Art, hinter denen sich alle versammeln können, die man gemeinsam realisiert und auf die sich jeder freut.

Was sind die nächsten Schritte?

Wir haben ab jetzt mit Rendsburg einen ersten konkreten Interessenten. Dennoch müssen und wollen wir auch anderen Gemeinden die Chance zur Bewerbung geben. Daher wollen wir im Amtsblatt für Schleswig-Holstein eine offizielle Ausschreibung mit der Frage veröffentlichen, welche Stadt oder Gemeinde eine Gartenschau ausrichten möchte. Dem muss allerdings ein Kabinettsbeschluss vorausgehen. Das soll im Herbst geschehen. Nach der Ausschreibung im Amtsblatt können sich potenzielle Bewerber etwa sechs bis neun Monate Gedanken über Flächen und Konzepte machen.

Wie unterstützt das Innenministerium eine Stadt, die über die Ausrichtung nachdenken will?

Wir haben in unserem Etat jährlich 200.000 Euro zur Verfügung, um Workshops für Städte und Gemeinden zu unterstützen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollen. Erste Gespräche hat es bereits gegeben.

Was geschieht, wenn es am Ende des Sondierungsverfahrens mehrere Bewerber gibt?

Dann würden wir eine Kommission einsetzen, die über das beste Konzept befindet. Das bedeutet aber nicht, dass es einen Sieger gibt und sonst nur Verlierer. Es ist durchaus denkbar, dass der Zweitplatzierte die übernächste Gartenschau ausrichtet. Ich gehe davon aus, dass wir spätestens im Herbst 2021 entscheiden können, wer den Zuschlag erhält.

Da das Projekt eine intensive städteplanerische Vorbereitung erfordert, würde die Schau wahrscheinlich 2026 stattfinden, 2025 wäre sportlich. Sabine Sütterlin-Waack, Innenministerin in Schleswig-Holstein

Was müsste eine Stadt mitbringen, um in Frage zu kommen?

Man benötigt eine ordentliche, attraktive Fläche. Ich persönlich finde, dass im Gestaltungsentwurf für eine Gartenschau im Land zwischen den Meeren auch Wasserflächen enthalten sein sollten. Was wir außerdem brauchen, ist ein Finanzierungs- und ein Verkehrskonzept. Zudem erwarte ich eine Ausstrahlung über die Stadt hinaus. Eine Landesgartenschau muss – wie gesagt – die ganze Region beleben, in der sie stattfindet. Deswegen ist es so wichtig, mit den Umlandgemeinden an einem Strang zu ziehen, so wie es übrigens bei der Landesgartenschau in Schleswig der Fall war.

Wer hat die Federführung bei der Ausrichtung der Gartenschau, insbesondere im Hinblick auf die Kosten?

Die planerische und wirtschaftliche Hoheit liegt bei der jeweiligen Stadt. Natürlich ist eine Landesgartenschau aber immer auch die Visitenkarte des Landes. Da ist es unsere Pflicht als Ministerium, alle potenziellen Förderprogramme zur Unterstützung des Projektes zu sondieren.

Mit welchen Kosten muss eine Stadt rechnen?

Das hängt von dem Konzept der Gartenschau ab. Grundsätzlich ist es so, dass bei der Städtebauförderung die jeweilige Kommune ein Drittel finanziert und die übrige Summe von Land und Bund ergänzt wird. Beispielsweise wurden in Eutin am Schloss und an der Seepromenade Städtebaufördermittel in Höhe von 20 Millionen Euro investiert. Der gesamte Bereich wurde erheblich aufgewertet. Der Eigenanteil der Stadt lag bei etwa sieben Millionen Euro.

In Bundesländern wie Bayern und Baden-Württemberg finden Landesgartenschauen in einem festen Zwei-Jahres-Rhythmus statt. In Schleswig-Holstein hingegen wurde das Intervall immer größer. Schleswig 2008, Norderstedt 2011, Eutin 2016, die nächste Schau möglicherweise erst 2026. Ist die Wartezeit nicht etwas zu lang?

Mit dem Zwei-Jahres-Rhythmus von Bayern und Baden-Württemberg können wir nicht mithalten. Der planerische und finanzielle Aufwand ist dafür zu groß. Es wäre aber schön, wenn wir einen deutlich kürzeren Rhythmus als zehn Jahre hinbekämen.

Wir haben schöne Städte in tollen Regionen, in denen sich eine solche Schau realisieren ließe. Sabine Sütterlin-Waack, Innenministerin in Schleswig-Holstein

Als Schleswig im Jahr 2008 die erste Landesgartenschau Schleswig-Holsteins ausrichtete, waren Sie stellvertretende Bürgermeisterin in der Nachbargemeinde Lürschau. Wie haben Sie das Gartenspektakel erlebt?

Ich habe die Gartenschau in Schleswig sehr oft besucht und mir alles genau angesehen. Die schönen Gärten, die man dort gezeigt hat, und die Flächen an sich fand ich klasse, ebenso war das Kulturprogramm hervorragend. Die ganze Stadt war in einem positiven Aufruhr. Es gab ein großes Gefühl der Gemeinsamkeit. Die Stadt gab sich unglaublich viel Mühe, ein positives Bild von sich nach außen und nach innen zu vermitteln. Es war eine tolle Zeit.

Was ist davon geblieben?

Als erstes wäre da der Stadtpark Königswiesen zu nennen, der von der Bevölkerung intensiv genutzt wird. Es ist gelungen, die Schleibereiche wie Promenade, Stadtpark und Stadthafen über Fuß- und Radwege miteinander zu verknüpfen, was es vorher in dieser Form nicht gab. Zudem hat die Gartenschau der heutigen Wohnbebauung am Rande der Königswiesen erst den Weg geebnet. Da hat die Stadt richtig etwas von gehabt.