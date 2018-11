Russische Lieder in der Erlöserkirche

von Helma Piper

23. November 2018, 17:46 Uhr

Im Rahmen ihrer Europatournee gastieren die Maxim Kowalew Don Kosaken in der Erlöserkirche in Owschlag. Das Adventskonzert erklingt am Sonnabend, 15. Dezember, um 15 Uhr.

Der Chor wird russisch-orthodoxe Kirchengesänge, ukrainische und deutsche Adventslieder sowie Volksweisen und Balladen präsentieren. „Aus den Tiefen der russischen Seele“ ist das neue Programm überschrieben. Auch bei diesem Konzert werden Wunschtitel wie „Abendglocken“, „Stenka Rasin“, „Suliko“ und „Marusja“ nicht fehlen.

Karten gibt es im Vorverkauf in Owschlag im Gemeindebüro im Kirchenweg 5 sowie im Edeka-Markt Haas in der Eisenbahnstraße sowie im Internet unter www.reservix.de.