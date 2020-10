Tischler aus Rendsburg : Rüdiger Zeise erhält Zuschlag für Spezialauftrag im Historischen Museum

Der 34-Jährige machte sich erst vor einem Jahr selbstständig. Jetzt baute er Vitrinen und Möbel für das neu gestaltete Museum.

von Aljoscha Leptin

06. Oktober 2020, 13:35 Uhr

Rendsburg | In dem großen Raum ist es so laut, dass man sich nur rufend verständigen kann. Trotzdem trägt lediglich einer der vier Mitarbeiter, die zu sehen sind, Ohrenschützer. Ein Mann mit Bart und eine junge Frau legen ein etwa ein Meter breites Brett auf das Laufband einer riesigen grünen Schleifmaschine. Auf der anderen Seite der Maschine nimmt ein Kollege das Brett entgegen. Ein anderer Mitarbeiter trägt mehrere weiße Bretter unter dem Arm zu einer Werkbank. Die insgesamt acht Angestellten der Tischlerei Böhrnsen haben viel zu tun. 200 bis 250 Aufträge müssen pro Jahr bearbeitet werden.

Im September vergangenen Jahres hat der heute 34-jährige Rüdiger Zeise das 1896 gegründete Traditionsunternehmen aus der Gerhardstraße von Jörg-Peter Böhrnsen übernommen. Über vier Generationen hatte die Familie Böhrnsen die Tischlerei betrieben. Für Zeise war klar: Der Name des Betriebs bleibt bestehen. Immerhin habe die Tischlerei viele Stammkunden und einen guten Ruf.

Anfang Juli dieses Jahres hat der junge Firmenchef seinen bislang größten Auftrag abgeschlossen: die Ausstattung zweier Ausstellungsbereiche im Historischen Museum im Kulturzentrum. Der erste Bereich ist dem Nord-Ostsee-Kanal gewidmet. Zeise hat große blaue Podeste gebaut, auf denen sich Miniaturen befinden. An der Wand hängen Vitrinen, in denen Modellschiffe stehen. Der andere Teil ist der Rendsburger Stadtgeschichte gewidmet. Auch hier sind zahlreiche Vitrinen mit Ausstellungsstücken und Infotafeln zu sehen. Drei Monate haben Zeise und seine Mitarbeiter an dem Projekt gearbeitet.

Insgesamt zehn Tischlereien aus ganz Deutschland hatten sich um das Projekt beworben. Vom Architekten des Museums bekamen die Bewerber einen Katalog mit klaren Vorgaben, wie die Räume gestaltet werden sollten. Die Betriebe bezifferten, wie hoch ihr Preis für die dort aufgelisteten Arbeiten ist, und gaben ihr Angebot ab. „Weil es sich um eine öffentliche Einrichtung handelt, bekommt automatisch das günstigste Angebot den Zuschlag“, so Zeise. Er selbst schrieb einen niedrigen sechsstelligen Betrag auf und erschien persönlich zur Verlesung der Angebote. „Die Aufregung war sehr hoch“, erinnert sich der 34-Jährige. Ein Preis nach dem anderen wurde vorgelesen. Alle waren sie höher als der Betrag, den der Rendsburger Tischlermeister gemacht hatte. Da war klar: Er hat den Auftrag.

Für Zeise stand früh fest, dass er sich selbstständig machen will. Er will eigene Ideen verwirklichen und Projekte planen. Während der Schulzeit entdeckte Zeise, der zwischen Bremen und Oldenburg aufwuchs, seine Leidenschaft fürs Tischlern. Als er 13 war, bauten seine Eltern ein Haus. Es faszinierte ihn, bei den Arbeiten zuzusehen. Immer während der Ferien absolvierte er in den Jahren darauf mehrere Praktika in Tischlereien. Nach der Schulzeit folgte seine Lehre in Niedersachsen, 2008 dann der Umzug ins nördlichste Bundesland. Über einen Freund hatte er seine große Liebe kennen gelernt – und die wohnte in Gettorf. Zeise zog zunächst nach Kiel, heute lebt er mit seiner Frau und drei Kindern in Gettorf.

Nach seiner Lehre arbeitete er in mehreren Betrieben. Nebenbei machte er Wochenendkurse in Flensburg, um seinen Meister zu machen und so langfristig eine eigene Firma leiten zu können. Vor vier Jahren war es dann so weit: Der Meistertitel war da.

Bei der Handwerkskammer machte Zeise sich daraufhin schlau, welche Betriebe auf der Suche nach einem Nachfolger sind – und stieß so auf die Tischlerei Böhrnsen. Am 1. Januar 2019 fing Zeise dort zunächst als Angestellter an und wurde von Jörg-Peter Böhrnsen in die Arbeitsabläufe eingeführt. Acht Monate später übernahm Zeise das Ruder. Spezialisiert ist die Tischlerei auf Möbel und Innenausstattung. Kunden können einzelne Möbelstücke in Auftrag geben oder auch ganze Räume gestalten oder renovieren lassen. Für den Kunden biete man das „Rundum-sorglos-Paket“. Der Betrieb plant das gesamte Projekt, übernimmt die Tischler-Aufgaben selbst und organisiert für die anderen Arbeitsschritte andere Firmen: „Wir arbeiten mit Kooperationspartnern zusammen, die sich beispielsweise um die Elektrik kümmern“, so der Inhaber. Die Tischlerei Böhrnsen ist gefragt. Manchmal sind Zeise und seine Mitarbeiter südlich von Hamburg unterwegs. Anfang dieses Jahres haben sie einen Auftrag in Dänemark bearbeitet.

Auch wenn es sich um einen klassischen Handwerksbetrieb handelt, wird vieles in der Tischlerei Böhrnsen längst nicht mehr von Hand gemacht. Einige Arbeitsschritte funktionieren gar schon vollständig automatisiert. In der Werkstatt steht ein sogenanntes Bearbeitungszentrum. Ein Automat, der eine enorme Arbeitserleichterung darstellt, berichtet Zeise. Wird zum Beispiel ein Schrank gefertigt, können die Mitarbeiter die Datei mit dem Plan für das Möbelstück öffnen. Der Plan zeigt dem Automaten, an welchen Stellen Löcher für Schrauben und Dübel benötigt werden. Anschließend können die Mitarbeiter das zu bearbeitende Stück Holz – beispielsweise eine Schrankwand – auf den Greifarm der Maschine geben. Dort wird das Brett vakuum-fixiert, damit es nicht verrutscht. Der Automat versieht das Brett daraufhin mit den im Plan verzeichneten Löchern. Auf diese Weise dauert es nur gut 20 Minuten, bis aus den Brettern ein zusammengebauter Schrank entsteht, berichtet Rüdiger Zeise. Ohne die Hilfe der Fertigungsmaschine würde dies mehr als vier Stunden dauern. Zudem arbeite die Maschine präziser als der Mensch.

Zwar finde er es manchmal bedauerlich, einige Arbeitsschritte wie das Hobeln oder Sägen im Alltag nur noch selten von Hand zu machen – doch insgesamt überwiegen für Zeise die Vorteile der neuen Technik. Ohne die Maschinen könnte er viel weniger Projekte verwirklichen – und wäre zudem nicht konkurrenzfähig: “Wir wären viel zu teuer”. Zwar kosten die großen Maschinen in der Werkstatt viel Geld – der Preis für das Bearbeitungszentrum beispielsweise liegt bei 150.000 Euro –, doch über die Jahre würden die Investitionen sich rentieren, weil enorm viel Zeit gespart werde.

Zeise selbst steht mittlerweile sowieso nur noch selten in der Werkstatt. 90 Prozent seiner Arbeitszeit verbringt er im Büro. Er stellt Kontakt zu neuen Kunden her, schreibt Angebote, nimmt Aufträge an, zeichnet Möbelstücke und Einrichtungen oder bestellt Materialien. Ob er die Arbeit in der Werkstatt vermisst? „Manchmal fehlt es mir. Aber meistens hat man gar keine Zeit, darüber nachzudenken.“ Wenn die Personallage dünn ist, steht der Chef aber auch selbst an der Werkbank: „Wenn Not am Mann ist, dann packt man mit an“.

Dies sei etwa der Fall, wenn die drei Lehrlinge für drei Wochen nicht im Betrieb sind, weil sie zum Blockunterricht müssen. Dies sei teilweise nicht leicht zu kompensieren. Trotzdem steht es für Zeise außer Frage, auch zukünftig Lehrlinge aufzunehmen. Er könne Betriebe, die nicht ausbilden, nicht verstehen. „Jeder hat mal angefangen und konnte nichts.“ Es sei wichtig, den jungen Menschen eine Chance zu geben. Und im besten Fall könne der Betrieb davon am Ende auch profitieren: „Wenn wir gute Leute ausbilden, will ich auch, dass die im Betrieb bleiben.“ ■