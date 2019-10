„Wie wir kochen“ (10 ) : Rübenmus - vom Arme-Leute-Essen zur bodenständigen Delikatesse

Gekocht wird dieses mal im Hohner Gasthof zur Doppeleiche mit Küchenmeister Uwe Mehrens.

25. Oktober 2019, 13:07 Uhr

„Kohl, Rüben, Kartoffeln – viele, traditionelle Rezepte aus Schleswig-Holstein waren ursprünglich Arme-Leute-Essen“, erklärt Uwe Mehrens, Küchenchef und Besitzer der Gaststätte „Zur Doppeleiche“ in Hohn. Früher musste Essen vor allem eins: Satt machen und Energie liefern. Das geschah dann mit der jeweils verfügbaren Feldfrucht. Die Steckrübe war dabei häufig die letzte Nahrungsreserve für die Bevölkerung. Während des Ersten Weltkriegs im „Kohlrübenwinter“ 1916/17 waren viele Menschen gezwungen, sich ausschließlich von Steckrüben zu ernähren: Suppe, Brot, Marmelade und sogar Kaffee-Ersatz – alles wurde aus der Rübe hergestellt, die nicht sonderlich beliebt war und es auch lange blieb.

Ein geschlachtetes Tier war hingegen ein großer Luxus, so musste auch alles inklusive „Schnuten und Poten“ verwendet werden. Das Räuchern, das zunächst einmal der Haltbarmachung diente, gab vielen deftigen Gerichten aber gleichzeitig ihren typischen Geschmack. Geschmack, der nicht verschwendet werden sollte. Und so wird das Gemüse (neben den Steckrüben noch Karotten, Kartoffeln und Lauch) in dem Sud weichgekocht, der dadurch entsteht, dass der Schweinebauch vorher darin gegart wurde.

„Wenn man den selbst gezogenen Sud nutzt, weiß man auch, was drin ist“, sagt Mehrens. Generell empfiehlt er, übrig gebliebenen Sud einzufrieren, genau wie selbstgemachte Fonds und Brühe. Günstig in der Herstellung, immer nützlich und ohne Geschmacksverstärker. Wichtig ist, dass nicht zu viel Sud zum Gemüse gegeben wird. Knapp unter bedeckt reicht völlig, schließlich wäre es schwierig, das Mus anschließend wieder dicker zu bekommen.

Mineralstoffe und viel Vitamin C

Wenn das Gemüse noch etwas Biss hat, heißt es stampfen. „Nicht zu fein“, findet der Küchenchef – der Gast darf gerne noch die einzelnen Sorten erkennen. Wenn die Masse zu fest ist, kann noch etwas vom Fleischsud zugegeben werden, um das Rübenmus geschmeidiger zu machen. Zum Schluss wird alles mit Salz, Pfeffer und etwas Senf abgeschmeckt. Unerlässlich ist viel frisch gehackte Petersilie. Kurz vor dem Anrichten wird der Schweinebauch, genau wie die Kochwurst noch einmal kurz aufgewärmt und das Kassler in Scheiben geschnitten. Zusammen mit ordentlich Speckstippe wird das Rübenmus mit dem Fleisch auf einem vorgewärmten Teller angerichtet.

Was früher ein Arme-Leute-Essen war, ist heute eine Delikatesse. Sicherlich auch deshalb, weil jüngere Generation viel positives mit dem Geschmack verbinden – nämlich den Geschmack von Zuhause. Und die gelbe Rübe kann sich auch von den Nährwerten sehen lassen. Sie enthält neben Traubenzucker, viele Mineralstoffe wie Kalium, Kalzium und Magnesium. Zudem ist sie ein Lieferant von Vitaminen der B-Gruppe und Vitamin C. Somit ist die Steckrübe gleich in vielerlei Hinsicht das perfekte Gemüse für die nass-kalte Herbstzeit.