Finale : „RTL-Supertalent“ kommt aus Gokels

von lz

17.Dez.2017 | 15:01 Uhr

Alexa Lauenburger aus Gokel ist das „RTL Supertalent 2017“. Mit großem Vorsprung vor der Konkurrenz setzte sich die Zehnjährige am Sonnabend im Finale durch und gewann die elfte Staffel. Die Zehnjährige trat gemeinsam mit ihren Hunden auf, die sie selbst dressiert hatte. Die Juroren Bruce Darnell und Dieter Bohlen waren hellauf begeistert: „Man merkt, dass du ganz viel Spaß hast, an dem was du machst. Und das Vertrauen, das die Hunde zu dir haben, ist ganz toll!“ Dieter Bohlen sagte zu Alexa scherzhaft: „Ich versuche Bruce seit zehn Jahren ein einfaches ‚Sitz‘ beizubringen. Du schaffst es mit so vielen Hunden.“

Alexa Lauenburger nahm das Publikum und die Jury beim Finale sofort für sich ein. Bei ihrem Auftritt ließ sie ihre acht Mischlingshunde auf Hinterbeinen laufen, Saltos machen oder über Hindernisse springen - und hatte ihr Rudel dabei vollkommen im Griff. Bereits bei den Castings hatte sie viel Aufmerksamkeit bekommen, beim Zuschauervoting zum Abschluss lag sie nach Angaben von RTL anschließend klar vorn. Sie erhielt 21,86 Prozent der Zuschauerstimmen.

Auf den Plätzen dahinter landeten Geigerin Allegra Tinnefeld (12) mit 12,27 Prozent und die Tanzgruppe „Baba Yega“ mit 8,73 Prozent. Es ist nach Angaben des Senders bereits das dritte Mal, dass Hunde beim Finale ganz vorn mitgespielt haben: 2009 hatte Yvo Antoni mit seinem Jack-Russel-Terrier „Primadonna“ die Show gewonnen. Lukas Pratschker wurde mit Bordercollie Falco 2013 „Supertalent“.

Alexa Lauenburgers Vater Wolfgang (44) ist ebenfalls Hundetrainer. Seine Tochter hat es ihm zunächst nur heimlich gleich getan, weil sie ihn überraschen wollte. „Sie hat ein ganz besonderes Talent, mit Hunden umzugehen“, sagte Lauenburger zu RTL. „Wir haben nie damit gerechnet zu gewinnen. Wir freuen uns wahnsinnig!“ Der Gewinn von 100 000 Euro soll für Alexas Ausbildung zurückgelegt werden.

Alexa hatte schon bei ihrem ersten Auftritt mit ihren acht Mischlingshunden die Jury überzeugt. Jury-Mitglied Nazan Eckes drückte dann den „Golden Buzzer“ und garantierte der Zehnjährigen damit den Einzug ins Finale. Die Show bei RTL am Sonnabend verfolgten im Schnitt 3,36 Millionen Zuschauer. Das waren allerdings deutlich weniger als 2016, als 4,05 Millionen Menschen einschalteten (14,6 Prozent Marktanteil).