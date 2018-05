Rotes Kreuz ruft zum Blutspenden auf

von Helma Piper

30. Mai 2018, 16:30 Uhr

In der alten Schule in Elsdorf-Westermühlen, Bokelweg 9, findet heute in der Zeit von 16 bis 19.30 Uhr ein Blutspendetermin des DRK statt. Blut spenden kann jeder, der volljährig und gesund ist. Blutkonserven sind bei vielen Operationen und Erkrankungen unverzichtbar. Doch dieser lebenswichtige Stoff wird oft knapp, sodass es zu Engpässen kommen kann. Zum Blutspendetermin muss der Personalausweis mitgebracht werden. Nach dem Aderlass in Elsdorf-Westermühlen gibt es zur Stärkung und zum Abschluss einen Imbiss.