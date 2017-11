Mitgliederschwund : Rotes Kreuz kämpft um seine Basis

vergrößern 1 von 1 Foto: Kühl 1 von 1

von mtk

erstellt am 09.Nov.2017 | 14:07 Uhr

Seit Jahren hat der DRK-Kreisverband mit schwindenden Mitgliederzahlen zu kämpfen, Ortsvereine lösen sich auf. 40 Jahre lang bestand der Ortsverein von Goosefeld bei Eckernförde. Er zählte zwar noch 80 Mitglieder, doch es fand sich niemand für den Vorsitz und so löste sich der Verein Anfang dieses Monats auf. In Ahlefeld-Bistensee hatte der Ortsverein bei seiner Auflösung im November vergangenen Jahres nur noch 50 Mitglieder. 1995 waren es noch 141 gewesen.

Der DRK-Ortsverein in Nortorf hat dem Mitgliederschwund den Kampf angesagt. Er wählte eine besondere Methode: Mitarbeiter einer Agentur gehen durch die Gemeinde und klingeln an den Türen. Nicht jeder findet die Aktion gut, in sozialen Medien wurde das „Klinkenputzen“ moniert. Anlass ist keine akute Auflösungsgefahr. Es handelt sich um eine Vorsorgemaßnahme. „Es ist nicht das erste Mal, dass wir eine Agentur beauftragt haben“, erläutert Meike Jöhnk von der DRK-Geschäftsstelle in Nortorf. Zwischen den Werbeaktionen lägen immer Jahre. So wurde zuletzt 2001 auf diese Weise nach Mitgliedern gesucht. „Es hat sich bewährt.“ Mit der Präsenz durch Stände auf Messen und Märkten habe der Verein nicht so große Erfolge. Die persönliche Ansprache sei wesentlich effektiver. Doch auch nach einem Eintritt ins Deutsche Rote Kreuz heißt es nicht, dass ein ewiges Mitglied gewonnen wurde. Einige kündigen ihre Mitgliedschaft kurze Zeit später wieder, andere bleiben dem Verein allerdings bis zu ihrem Tod treu. Um nicht in personelle Not zu kommen, sei Initiative ganz wichtig, meint Jöhnk. „Wenn man nichts macht, ist man bald weg vom Fenster.“

Die DRK-Ortsvereine erfüllen wichtige Aufgaben in ihrem Umfeld. Sie veranstalten Nachmittage für Senioren, beraten Hilfsbedürftige in Lebensfragen, betreiben Kindergärten und sind auf Veranstaltungen als Erst-Helfer unterwegs. Auf den Dörfern seien sie häufig auch einer der wenigen verbleibenden Träger des kulturellen Lebens in der Ortschaft, sagt Meike Jöhnk. Falle der DRK-Ortsverein weg, bliebe eine schwer zu füllende Lücke in der Dorfgemeinschaft.

Zwei weitere wichtige Aufgabenfelder sind die Erste-Hilfe-Kurse und die Blutspende-Aktionen. Ohne die Ortsvereine entfallen diese Aufgaben. Im Falle der Blutspenden müssten die Menschen einen anderen Ortsverein nutzen, erklärt Ute Delfs von der Kreisgeschäftsstelle des DRK in Rendsburg. Ob Spendern dadurch der Aufwand dann zu groß wird und sie auf die Blutabgabe verzichten, ist nicht belegt und kann nur vermutet werden.

Seit 2009 hat der Kreisverband laut eigener Aussage rund 1300 Mitglieder verloren (siehe Tabelle unten). Dies geschieht meist aus Altersgründen, die Neuaufnahmen können die Zahl der ausgeschiedenen oder verstorbenen Mitglieder nicht kompensieren. Besonders schwer treffen das Rote Kreuz die Auflösungen von gesamten Ortsvereinen, wenn sich kein neuer Vorstand findet. „Dann verlieren die dortigen Mitglieder ihre Mitgliedschaft“, so der Kreisverband. „Sie können sich benachbarten Vereinen anschließen, doch das findet wegen der oft örtlichen Gebundenheit der Mitglieder nur selten statt.“ Ein Hoffnungsschimmer sei die Zahl der „helfenden Hände“, die bei Projekten mitarbeiteten oder im Ortsverein Aufgaben übernehmen, ohne dem Verein fest beizutreten. Über sie werde aber keine Statistik geführt, teilt der Verband mit.

„Doch die Ortsvereine geben bei diesem Problem nicht auf“, heißt es. Werbung auf Veranstaltungen oder Tür-zu-Tür-Aktionen haben in jüngster Vergangenheit in Gettorf, Rendsburg und Bordesholm stattgefunden. Anscheinend mit Erfolg. So ist die Mitgliederzahl 2016 wieder gestiegen.