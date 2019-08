Fussball : Rotenhof fährt als klarer Favorit nach Schleswig

In der Fußball-Verbandsliga Nord ist Tabellenführer TuS Rotenhof am 6. Spieltag bei Schlusslicht Schleswig 06 zu Gast.

30. August 2019, 15:12 Uhr

Rendsburg | Auf dem Papier steht der TuS Rotenhof am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga Nord vor einer einfachen Aufgabe. Der verlustpunktfreie Tabellenführer ist beim sieglosen Schlusslicht Schleswig 06 zu Gast. Der FC Fockbek (14.) muss zum TSV Rot-Weiß Niebüll (10.), der Büdelsdorfer TSV (12.) zur SG Nordau (5.) und der TSV Vineta Audorf (7.) zum FC Tarp-Oeversee (11).

SG Nordau – Büdelsdorfer TSV (Sbd., 13 Uhr)

Der Büdelsdorfer TSV hat nach fünf Spielen erst vier Zähler auf dem Konto. Trainer Frank Weschke geht allerdings ausgesprochen gelassen mit der Situation um: „Wir wussten von Anfang an, dass gerade die Jungs, die aus unterklassigen Vereinen zu uns gestoßen sind, Zeit brauchen würden. Das sieht auch das Büdelsdorfer Umfeld so“, beharrt Weschke darauf, dass es sich nach dem Abstieg aus der Landesliga um ein „Findungsjahr“ handelt, in dem alle Beteiligten Geduld aufbringen müssen. Der kommende Gegner sagt dem Trainer wenig, der TSV Vineta Audorf (4:2) und der TuS Rotenhof (2:1) haben es den Büdelsdorfern jedoch schon einmal vorgemacht, dass die SG Nordau durchaus zu schlagen ist. „Letztlich werden wieder Kleinigkeiten entscheiden, denn bisher waren wir in keinem unserer Saisonspiele deutlich unterlegen“, so Weschke, der seiner Elf in Lindewitt daher auch einen Sieg zutraut. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Marin Milanovic (Urlaub) und Niklas Knutzen (Dienst).

FC Tarp-Oeversee – TSV Vineta Audorf (Sbd., 14 Uhr)

Audorfs Trainer Norman Bock hat den kommenden Gegner bei dessen 2:1-Sieg am vergangenen Wochenende in Fockbek beobachtet und eine „typische Nord-Mannschaft“ ausgemacht. „Die sind körperlich sehr robust, zweikampfstark und versuchen es überwiegend mit langen Bällen“, berichtet Bock, der aber von keiner „unmöglichen Aufgabe in Tarp“ spricht. „Wir wollen drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen.“ Das Selbstbewusstsein zieht der Vineta-Trainer aus den bisherigen Auftritten seines Teams in der neuen Liga. „Wir haben gesehen, dass wir mit jedem Gegner mithalten können. Aber wir haben auch noch Luft nach oben. Vor allem im Abschluss. Wir haben in vier Spielen zehnmal Latte oder Pfosten getroffen, das ist nicht nur Pech.“ Trotz des jüngsten 3:1-Sieges gegen Schleswig 06 dürfte sich das Gesicht der Anfangself in Tarp verändern. Bock: „Natürlich hätten es die Jungs, die letzte Woche gewonnen haben, verdient, erneut von Beginn an auf dem Platz zu stehen. Aber in der Abwehr hatten wir kaum gelernte Abwehrspieler. Von daher wird es Änderungen geben.“

TSV Rot-Weiß Niebüll – FC Fockbek (So., 12 Uhr)

Zur besten Sonntagsbratenzeit müssen die auswärts noch punktlosen Fockbeker zum Vorjahreszwölften, der in sechs Partien lediglich einen Sieg gefeiert hat und auf Rang 10 liegend nur zwei Punkte vor dem FC steht. Zu Hause blieb den Rot-Weißen bei zwei Remis und einer Niederlage ein Sieg verwehrt. Welche Serie reißt: Jubelt Niebüll über den ersten Heimsieg oder gelingt Fockbek auswärts der Premierenerfolg? „Unsere Ergebnisse wurden zuletzt immer knapper. Ich glaube, wir sind am Sonntag dran“, hofft Fockbeks Trainer Frank Wolter auf den zweiten Saisonsieg. Da er Niebüll nicht einschätzen kann, schaut Wolter ausschließlich auf die Fähigkeiten seines Teams, das offensiv ausgerichtet ist: „Meine jungen Wilden können gar nicht anders. Allerdings müssen wir vor dem gegnerischen Tor die Ruhe bewahren.“ Fehlen werden die Wagner-Brüder Patrice und Jean-Philipp. Letzterer plagt sich mit muskulären Problemen herum. Wolter: „Ihm gönnen wir erst einmal drei, vier Wochen Pause.“

Schleswig 06 – TuS Rotenhof (So., 14 Uhr)

Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen nicht sein: Wenn TuS-Coach „Hermi“ Lausen mit seiner Mannschaft am Sonntag nach Schleswig reist, bringt er das Selbstbewusstsein von 15 Punkten aus fünf Spielen mit. Schleswigs Ausbeute fällt mit einem Punkt deutlich kleiner aus. „Vor ein paar Jahren waren wir noch der Underdog. Jetzt sind wir auf der anderen Seite, müssen aber trotzdem einhundert Prozent bringen. Ansonsten kann auch das vermeintlich schwächere Team so ein Spiel gewinnen. Das ist ja das Schöne am Fußball“, weiß Lausen. Um die Siegesserie fortzusetzen, gilt es für die Weiß-Blauen wohl vor allem, den Kontrahenten nicht zu unterschätzen. „In einer solchen Situation kann man eigentlich nur verlieren, weil alle von außen erwarten, dass wir gewinnen. Es wird unsere Aufgabe sein, die Jungs auf die Partie richtig einzustellen“, sagt Lausen.