chronologie der Ereignisse : Rote Leuchtraketen und Katastrophenalarm

von Sabine Sopha

08. September 2019, 14:37 Uhr

Was damals geschah:

Quelle: Ermittlungsberichte von der Kriminalpolizei, Einträge aus dem Wachbuch der Verkehrslenkungsstelle Holtenau, Aussagen von Zeugen und Überlebenden, Artikel der Landeszeitung sowie eine Dokumentation des Museums Sehestedt.



8. September 1974

Es sind die Zeiten des Kalten Krieges. Reservisten und Soldaten der Britischen 16. Fallschirmjägerbrigade werden für das „Bold Guard“-Manöver in Westdown/Schottland zusammengezogen.



9. September 1974

Das Szenario der Nato-Übung: Überraschend landet eine sowjetische Panzerarmee an der schleswig-holsteinischen Nordostküste. Sie will den Nord-Ostsee-Kanal und seine Brücken besetzen, um Richtung Hamburg vorzudringen.



10. September 1974

Alliierte Truppen sollen schnell an den Kanal gebracht werden, um die Sowjets aufzuhalten. Aber über dem Absprunggebiet des 15. Bataillons liegt dichter Bodennebel. Der Start wird um einen Tag verschoben.



11. September 1974

18.30 Uhr: 36 viermotorige Transportflugzeuge vom Typ C-130 Hercules starten in Lyneham/Wiltshire. 13 Maschinen transportieren die Mannschaften und 23 die Lasten



21.00 Uhr: Die Maschinen erreichen das Absprunggebiet am NOK. Die Wetterverhältnisse sind schlechter als vorhergesagt.



21.01 Uhr: Gelandete Fallschirmjäger bemerken, dass etwas nicht stimmt. Rote Leuchtkugeln werden abgeschossen. Der Absprung wird gestoppt.

Die letzten fünf Hercules-Maschinen werden zum Flughafen Hohn umgeleitet. Die Sirenen in Sehestedt geben „Katastrophenalarm“.

21.07 Uhr: Meldung des Lotsen Stoye auf der „Swi 176“: Eben westlich Kilometer 76 sind einige Fallschirmspringer im Kanal gelandet und schwimmen im Wasser.



21.09 Uhr: Meldung von Lotse Franke auf dem Frachter „Unkas“ W-O fahrend: Unverhofft fallen eine Vielzahl von Fallschirmspringern und Jeeps vom Himmel. Leute und Geräte landen rechts und links vom Schiff im Wasser.



21.14 bis 22.37 Uhr: Absolute Sperre des NOK von Rade bis Königsförde.

21.15 Uhr: Meldung von Lotse Franke auf dem Frachter „Unkas“ W-O fahrend: Ein Auto mit zwei Fallschirmen bei km 77,5 Südseite Kanal zur Böschung hin gelandet. Oberteil vom Auto ragt aus dem Wasser. Der Kanal schwimmt voller Fallschirme.



21.16 Uhr: Unmittelbar nach Abbruch der Übung suchen britische Soldaten die umliegenden Wälder am Nord- und Südufer des Kanals ab. Sie finden keine Toten.



21.20 Uhr: Die Kanalbeleuchtung auf der Südseite fällt von Landwehr bis Sehestedt aus. Grund ist ein Kurzschluss durch Fallschirmspringer. Laut einer Lotsenmeldung hängen mehrere von ihnen mit Gepäck in der Lichtleitung. Sie leben.



22.37 Uhr: Die Kanalstrecke wird wieder freigegeben. Über UKW werden laufend Warnungen herausgegeben. Es soll möglichst mit Scheinwerfern gefahren werden.

12. September 1974

Frühmorgens: Mit drei Hubschraubern und Mannschaften wird in den Wäldern der Umgebung nach den vermissten Fallschirmspringern gesucht. Erfolglos. Die Vermissten wurden im Kanal vermutet. Ein Toter wird geborgen – Captain Muir.



6.10 Uhr: Auf Kanal-Südseite liegen in einem Abstand von circa 20 Meter zwei kleinere Marinefahrzeuge auf dem Grund. Die Schifffahrt wird gebeten, so weit sie möglich die Nord-Seite zu halten. Ein weiterer toter Soldat wird im Kanal entdeckt.



13. September 1974

In den frühen Nachmittagsstunden werden drei Leichen geborgen.



18. September 1974

Die Besatzung des Schnellbootes „Puma“ der Deutschen Marine entdeckt den sechsten und letzten toten Fallschirmspringer im Nord-Ostsee-Kanal treibend.