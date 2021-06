Goden Morgen, Rendsborg! : Rosenmeih-Roboter „Flinki“ meiht nich mehr un wüll liekers Indruck schinden

Dat lütte Gerät, dat sik sünst ümmer fassfohrt un Hölp bruukt, hett sik schmuck makt. Nichmal den Frisör müss dorför anrücken.

Rendsburg | För de beiden is dat ümmer weller een Ärgernis. Den Rosenmeih-Roboter fohrt sik meist jeden tweeten Daag irgendwo fass. Un wenn dat teemli fröh, also glieks to Beginn vun sien Tour possiert, denn blifft den Rasen lang. Krisst du dat nich rechttiedig mit, denn schaff de lütte Maschien nix un den Rasen wass un wass un wass. Aver de beiden hebbt em mit da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.