Kein Taxi : Rollstuhlfahrerin saß fast drei Stunden in Rendsburg fest

Rendsburg | Ihr elektrischer Rollstuhl sprang einfach nicht mehr an. Etwa zwei Stunden und 45 Minuten saß Regina Schmidt an einem Sonnabendnachmittag auf dem Lidl-Parkplatz am Rendsburger Kreishafen fest. „Mir ging das verdammt schlecht. Ich wäre fast aus dem Rollstuhl gefallen. Ich konnte einfach nicht mehr“, berichtete sie.

Es war 13 Uhr. Regina Schmidt und ihre Tochter hatten den Wocheneinkauf erledigt. Als sie den Rückweg in die Prinzessinstraße antreten wollten, streikte der fahrbare Untersatz. Die Tochter rief ein Taxiunternehmen nach dem anderen an und bat um einen Transport. Sie wählte die Notrufnummern der Polizei und der Feuerwehr, fragte bei den Johannitern an, doch alle sagten ab. Aus einem Unternehmen war zu hören, dass der Fahrer erst ab 20 Uhr Zeit hätte. Aber schon um 14 Uhr hätte Regina Schmidt ihre Morphiumtabletten nehmen müssen, die zu Hause lagen. Ihr Blutzucker drohte abzusinken. „Ich hätte am liebsten geweint“, sagte sie.

1993 brach bei Regina Schmidt Multiple Sklerose aus. Seither ist sie auf einen Rollstuhl angewiesen und kann nur kurze Strecken gehen. Sie leidet an Rheuma und Diabetes, hat zwei Herzinfarkte, zwei Schlaganfälle und mehrere Bauch-Operationen überstanden. Trotzdem versorgt sie sich selbst, fährt mindestens einmal wöchentlich zum Discounter.

Die 64-Jährige versteht nicht, warum niemand sie transportieren wollte. „Die haben alle gesagt, sie sind nicht zuständig. Es war fürchterlich.“ Hilfe erhielt sie nur von ihrer Familie und Lidl. Die Mitarbeiter boten an, den Rollstuhl bis Montag unterzustellen. Ihr Ex-Mann Siegfried Schmidt brach eine Reise ab und eilte zur Hilfe. Gegen 16 Uhr hatte er das Gefährt repariert; ein Sicherheitsschlüssel hatte die Elektronik lahmgelegt. Ansonsten fühlte sich Regina Schmidt im Stich gelassen.

Barbara Rennekamp, Leiterin des Fachdienstes Verkehr beim Kreis, teilte mit, dass Taxiunternehmen nur zur Personenbeförderung verpflichtet sind. Der Kreis prüfe bei der Konzessionsvergabe nicht, ob sie zum Rollstuhltransport in der Lage sind. Thomas Krotz, Geschäftsführer des Landesverbands für das Taxi- und Mietwagengewerbe Schleswig-Holstein, berichtete, dass der Umbau eines Wagens etwa 10.000 Euro koste. Die Fahrer müssten dadurch höhere Preise kassieren, könnten die Pkw wegen der klappernden Rampen im Kofferraum aber anderen Gästen nicht anbieten. Die Investition lohne sich daher kaum. „Eine spontane Mobilität mit einem Rollstuhl ist nicht möglich, erst recht nicht mit einem E-Rollstuhl“, sagte er. Der Verband habe die Politik daher mehrfach um Subventionen gebeten – bisher ohne Erfolg.

Das Rendsburger Unternehmen Taxi-Callsen ließ einen VW-Caddy umbauen, transportiert damit aber nur kleine elektrische Rollstühle und solche ohne Antrieb. Das Gewicht großer elektrischer Geräte stelle ein Risiko bei Unfällen dar, so Rita Callsen. Schmidts Fahrzeug wiegt 178,5 Kilogramm. Viele Rollstühle seien zudem zu breit. Ein anderes Unternehmen setzt seine Großraumtransporter an Wochenenden tagsüber für einen Linienverkehr ein. Hasahn Ilhan, Inhaber des Unternehmens Taxi-Stern, hält zwei rollstuhltaugliche Wagen vor und bietet Fahrten rund um die Uhr an. Schmidt habe ihn nicht angerufen. Polizeisprecher Rainer Wetzel betonte: „Natürlich helfen wir, wenn eine Person hilflos ist. Aber wenn ein Rollstuhlfahrer liegen bleibt, ist das nicht unmittelbar mit einer Gefahr verbunden.“ Selbst die Feuerwehr sei dann nicht zuständig.

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 27.Jun.2017 | 12:09 Uhr