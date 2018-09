Willy-Brandt-Platz : Rollende Blech-Monster

Am Wochenende wird es an der Nordmarkhalle laut.

von lz

05. September 2018, 16:42 Uhr

Die Blech-Monster sind groß, sie machen einen Riesenkrach und walzen mit drei Tonnen Gewicht alles platt, was ihnen unter die Räder kommt: Eine Show mit Monstertrucks und Stunts gastiert am Wochenende auf dem Willy-Brandt-Platz in Rendsburg. Veranstalter ist die Artistenfamilie Traber. Geplant sind zwei Vorstellungen mit „tollkühnen Darbietungen“, bei denen auch Motocrosser und Trecker eine Rolle spielen. Beginn ist am Sonnabend, 8. September, um 19 Uhr und am Sonntag, 9. September, um 11 Uhr. Tickets gibt es nur vor Ort. Kinder von 4 bis 14 Jahren zahlen 12 Euro, Erwachsene 17 Euro, ein Tribünen-Sitzplatz kostet drei Euro extra.