Fussball-Landesliga Schleswig : Rohwedder verlässt den TuS im Sommer – Jevenstedt auf Trainersuche

Nach sechs Jahren verlässt Erfolgstrainer Michael Rohwedder den Fußball-Landesligisten TuS Jevenstedt im Sommer.

von mey

15. April 2019, 12:04 Uhr

Anfang Februar diesen Jahres verlängerten Trainer Michael Rohwedder und sein Co. Andre Paulsen beim Fußball-Landesligisten TuS Jevenstedt. Jetzt die Rolle rückwärts. Nach knapp sechs Jahren, zwei Meisterschaften, zwei Kreispokalsiegen und drei Pokalerfolgen beim LZ-Sommerturnier gehen der TuS und der Erfolgstrainer Rohwedder im Sommer getrennte Wege.

Trotz der per Handschlag erfolgten Vertragsverlängerung haben sich beide Parteien nach erneuten Gesprächen einvernehmlich auf eine Beendigung des Vertragsverhältnisses geeinigt. „Nach erfolgreichen wie intensiven Jahren wurde es immer schwieriger, die Spannung aufrecht zu erhalten, was zu Abnutzungserscheinungen bei Trainer und Mannschaft geführt hat. Frisches Blut sowie frischer Wind sollen dafür sorgen, dass der eingeschlagene Jevenstedter Weg auch weiterhin von Erfolg gekrönt ist“, sagte Fußballobmann Oliver Maaßen, der ab sofort Gespräche mit potenziellen Nachfolgern aufnehmen wird. Rohwedder selbst nahm es sportlich: „Ich hatte sechs tolle Jahre in Jevenstedt, aber es ist an der Zeit für einen Wechsel. Es müssen fürs Team neue Reize gesetzt werden. Manche Spieler kennen nur mich als Herrentrainer.“