Robust und selten: Neue „Stars“ im Tierpark

Drei Telemarkrinder aus Norwegen in der Arche Warder eingetroffen / Reise dauerte mehr als 24 Stunden

von Helma Piper

30. Januar 2019, 17:10 Uhr

Der Aufwand hat sich gelohnt: Nach einer intensiven Suche sind vor kurzem gleich drei der seltenen Telemarkrinder aus Norwegen im Tierpark Arche Warder eingetroffen. Damit ist das Zentrum für seltene Nutztierrassen die einzige Einrichtung in Deutschland, die diese außergewöhnliche Rinderrasse zeigt.

Mehr als 24 Stunden waren die Tiere mit Pausen unterwegs. Dabei führte ihre Reise auf der Straße von Norwegen über Schweden und Dänemark nach Deutschland. Für den Tierpark ist sind die Neuzugänge nicht die ersten Telemarkrinder. Die Arche hatte bereits lange Jahre eine Kuh im Bestand, die aber im vergangenen Jahr im Alter von fast 20 Jahren verstarb.

„Glücklicherweise haben wir rechtzeitig genug angefangen zu suchen“, erklärt der Leiter des Tierparks Professor Kai Frölich. Am Ende dauerte es gut drei Jahre, bis man mit Unterstützung des norwegischen Telemarkzuchtverbandes „Landslaget for Telemarkfe“ fündig wurde. Dass es sich dabei gleich um zwei junge Kühe und ein weibliches Kalb handelte, war sogar Auflage des Züchters, der die drei nur gemeinsam abgeben wollte. Das kam Frölich aber auch sehr entgegen. „Ich wollte gerne eine kleine Gruppe und kein Einzeltier“, verrät er.

Während das Kalb noch mit seiner Mutter mitläuft, ließ der Züchter die andere Kuh sogar im Vorwege noch besamen. „Mit etwas Glück bekommen wir dann im Winter dieses sogar Jahres Nachwuchs“, hofft Frölich.

„Mit den Telemarkrindern haben wir gleichzeitig eine weitere und spannende Gen-Ressource“, fügt der Tierparkleiter an. Auch wenn alle echten Hausrinder zu einer Art gehören, besteht doch bei den Telemarkrindern keine Verwandtschaft zu anderen europäischen Tierrassen. „Gerade mit seltenen Tierrassen gelingt es uns, die genetische Variabilität zu erhöhen“, betont Frölich. Das Telemarkrind ist die älteste norwegische Rinderrasse. Ursprünglich in den Fjord-, Wald- und Gebirgsgegenden der südnorwegischen Telemark-Region beheimatet zeichnet sich die Rasse durch Robustheit, hohe Milchleistung und gute Anpassungsfähigkeit aus. „Außerdem eignet sich diese Rasse auch sehr gut zum Landschaftsschutz, da die Tiere aufgrund ihres Gewichtes nur wenig zur Bodenerosion beitragen“, weiß der Tierparkleiter. So bringen selbst die Bullen nur knapp über 500 Kilogramm auf die Waage, Kühe sogar noch 100 Kilogramm weniger. Mittlerweile nahezu durch eine der Hochleistungsrassen verdrängt, erhalten norwegische Landwirte, die diese Rasse noch halten, heute den höchsten staatlichen Zuschuss.

Typisch für das Telemarkrind ist die besondere Fellzeichnung. So ist das Tier seitlich rot oder brandfarben und hat einen weißen Rücken, Bauch und Schwanz sowie weiße Hinterläufe. Der Kopf ist gesprenkelt, wobei die Tiere über den Augen einen roten Strich oder Fleck haben. Da die Tiere derzeit noch in Quarantäne stehen, sind sie noch nicht für die Besucher zu sehen. „Sobald fest steht, dass sie auch gesund sind, kommen sie aber direkt auf die Weide“, bestätigt der Tierparkleiter. Wenn alles gut geht, wird das in rund zwei Wochen sein.