Neubau : Richtfest am Schloßplatz

Backsteinbau soll im Februar 2019 fertiggestellt werden.

von Andrea Lange

14. September 2018, 19:03 Uhr

Rendsburg | Der Schloßplatz bekommt ein neues Gesicht. Bauunternehmer Michael Demandt feierte gestern Richtfest. Er investiert 2,2 Millionen Euro in einen Backsteinbau. Darin soll eine Wohngruppe für Demenzkranke betrieben werden. Außerdem gibt es acht Wohnungen und einen Gemeinschaftsraum für das benachbarte Seniorenheim „Hospital zum Heiligen Geist“. Der Zeitplan hat sich verzögert, weil ein Lieferant für Fertigteile ausgelastet war. Das Haus sollte ursprünglich in diesem Monat fertig sein. Demandt will es nun im Februar 2019 einweihen.