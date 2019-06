Laufen : Reuter und Ehlers siegen in Rekordzeit beim Hohner-See-Lauf

Beim Hohner-See-Lauf hat Benjamin Reuter über 12,3 Kilometer mit 43:45 Minuten eine neue Rekordzeit aufgestellt.

27. Juni 2019, 15:15 Uhr

Hohn | Mit neuen Streckenrekorden siegten Jessika Ehlers und Benjamin Reuter beim 18. Hohner-See-Lauf am Mittwoch. Das Paar, das für die SG Athletico Büdelsdorf startet, war über die 12,3 Kilometer lange Strecke nicht zu schlagen. „Ich bin erstaunt, dass es so gut gelaufen ist“, sagte Reuter im Ziel. Nach dem Flensburg-Marathon am Sonntag habe er befürchtet, noch müde zu sein. „Aber ich konnte leicht und locker laufen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“, stellte er zufrieden fest. Er kam mit der neuen Streckenbestzeit von 43:45 Minuten ins Ziel auf dem Hohner Sportplatz. Jessika Ehlers, die den Flensburg-Marathon gewonnen hatte, war hinter Sören Ohm (TuS Jevenstedt, 44:29 Minuten) mit 45:50 Minuten schnellste Frau. „Ich habe mich auf der Strecke einsam gefühlt“, erklärte die Läuferin. „Nur an langen geraden Abschnitten habe ich Benjamin und Sören ab und zu vor mir gesehen.“ Das Rennen sei für sie sehr gut gelaufen. „Am Vormittag habe ich noch einige 400-Meter-Intervalle trainiert. Da war es sehr heiß. Heute Abend aber hatten wir perfektes Laufwetter.“

Die kühleren Temperaturen kamen auch den Läufern über die Sechs-Kilometer-Strecke zugute. Bei den Männern siegte Marcel Stock. Bei den Frauen kam die 13-jährige Rike Derner als Erste ins Ziel. „Bis zur Hälfte lief es gut, danach wurde es echt anstrengend“, kommentierte sie ihren Lauf. Das sei wohl auch darauf zurückzuführen, dass sie mit der HSG Eider Harde beim Training manchmal laufe, „aber nur drei Kilometer.“ 90 Kinder waren zu Beginn des Laufabends beim Bambini-Lauf gestartet. Schnellster Junge war Jarno Capito, der für die 1,5 Kilometer lange Strecke 5:51 Minuten benötigte. Bei den Mädchen siegte Jette-Jolie Sievers in 6:05 Minuten. Zudem gingen 35 Kinder bis zu fünf Jahren beim „Zwergensprint“ über eine Sportplatzrunde an den Start.

Andreas Fröhlich, Leiter der Organisationsteams des Hohner-See-Laufes, war mit der Teilnehmerzahl sehr zufrieden. Über die Sechs-Kilometer-Strecke starteten 115 Läufer, über die Langstrecke 29.



Alle Ergebnisse im Internet unter www.wetzstopp.de.