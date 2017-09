Verkehrsunfall : Rettungshubschrauber fliegt schwer verletztes Mädchen zur Uni-Klinik

vergrößern 1 von 1 Foto: DRF Luftrettung 1 von 1

Bei einem Verkehrsunfall ist heute gegen 10 Uhr ein zwei Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden. Das Kleinkind wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Kieler Uni-Klinik geflogen. Der Unfall ereignete sich in der Rendsburger Professor-Koopmann-Straße. Nach Polizeiangaben war eine 51-jährige Autofahrerin von der Straße Am Gerhardsdamm nach rechts in die Professor-Koopmannstraße abgebogen und nahm unmittelbar nach dem Abbiegevorgang ein Geräusch wahr. Es stellte sich heraus, dass ihr ein knapp zweijähriges Mädchen vor das Fahrzeug gelaufen war. Das Mädchen war von den Eltern unbemerkt aus dem Haus gelaufen.