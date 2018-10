Übung in Osterrönfeld : Rettung per Hafenkran

Feuerwehr probt den Ernstfall im Rendsburg Port.

11. Oktober 2018, 15:17 Uhr

Osterrönfeld | Im Hafen ist das Arbeiten gefährlich. Deshalb proben die Feuerwehr Osterrönfeld und der Schwerlasthafen Rendsburg Port regelmäßig den Ernstfall. Am Mittwochabend war es wieder soweit.

„Ein Küstenmotorschiff hat die im Hafen liegende ‚Nordic‘ gerammt. Dabei ist Ladung verrutscht. Zwei Besatzungsmitglieder haben sich verletzt. Eines davon ist eingeklemmt“, erläuterte Osterrönfelds Wehrführer Thomas Reicher das Szenario. Dieses sei nicht weit hergeholt. Es habe bereits einen tödlichen Unfall im Hafen gegeben, als ein Besatzungsmitglied in eine offene Ladungslucke gestürzt sei. Gerade deshalb sei es wichtig, die Rettung sorgfältig zu trainieren.

„In der Regel üben wir mindestens einmal pro Jahr im Hafen. Wir haben schon einmal einen Kranführer geborgen. Dabei hatten wir Unterstützung aus Rendsburg mit dem Teleskop-Gelenkmast. Auch einen Brand im Maschinenraum eines Schiffes haben wir geprobt“, sagte der Wehrführer.

Nun stand die Rettung der Verletzten auf dem Programm. Im Inneren des Frachters war eine Rettungspuppe unter einer Maschine eingeklemmt worden. Schnell war den Osterrönfelder Rettern klar, dass mit Muskelkraft nicht viel zu bewältigen war. Kurzerhand wurde einer der beiden großen Hafenkräne zum wichtigen Rettungsinstrument. Nicht nur wurde ein Gitterkorb mit den nötigen Rettungswerkzeugen beladen, sondern auch die Maschine per Kran von der Puppe gehoben. „Das hätten wir sonst alles per Hand über die enge Gangway tragen müssen“, erläuterte Thomas Reicher. Das es einfacher geht, habe man bereits in vorherigen Übungen festgestellt.

„Die Mannschaft vom Hafen unterstütz uns immer hervorragend“, lobte der Feuerwehrchef die Zusammenarbeit. Nach knapp einer Stunde war die Übung erfolgreich beendet.