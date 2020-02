1. Basketball-Regionalliga : Rendsburgs Twisters ziehen sich achtbar aus der Affäre

Viele positive Erkenntnisse bei der 72:80-Niederlage in Göttingen.

Joachim Hobke

23. Februar 2020, 18:57 Uhr

Göttingen | Vor dem Tippoff zur Partie in der 1. Basketball-Regionalliga zwischen dem ASC 46 Göttingen und dem BBC Rendsburg hätte Gästecoach Bjarne Homfeldt eine Niederlage mit nur acht Punkten Unterschied wohl blind unterschrieben. Denn die Ausgangssituation verhieß für die Twisters nichts Gutes, es drohte ein Debakel. Hier der vor Selbstbewusstsein nur so strotzende Tabellendritte, der in eigener Halle von neun Partien acht gewonnen hatte, dort der vom Verletzungspech gebeutelte Vorletzte des Klassements, der mit lediglich acht Spielern die Reise gen Niedersachsen antreten konnte. „Wir haben im Moment mehr verletzte als einsatzfähige Spieler“, sagte Homfeldt mit Blick auf seinen ausgedünnten Kader.

Statt gestandener Profis wie Cedric Perry und Paulius Sakinis, bei dem sich die Blessur aus dem Spiel gegen die WSG Königs Wusterhausen in der Vorwoche als Kreuzbandriss herausgestellt hat (Homfeldt: „Das ist für uns der worst case.“), mussten Youngsters wie Gbenga Hansen oder der erst 17-jährige Tim Schlegel Verantwortung in der Sporthalle des Hainberg Gymnasiums übernehmen. Doch die Twisters trotzten allen Widrigkeiten und zogen sich beim 72:80 (16:19, 30:34, 44:58) mehr als achtbar aus der Affäre.

„Wir haben super gespielt, viel besser als erwartet. Das einzige, was heute nicht gestimmt hat, war das Ergebnis“, resümierte Homfeldt. „Es ist müßig darüber zu diskutieren, ob wir mit vollem Kader gewonnen hätten. Vielleicht hat uns Göttingen auch etwas unterschätzt, weil wir nur mit einem Rumpfteam angetreten sind.“ Allerdings machte sich das Fehlen von Sakinis bei den Rebounds bemerkbar. Homfeldt: „Vor allem im ersten Viertel haben wir viele zweite Bälle nicht bekommen.“ Und der erkrankte Patrick Sopha hatte mit seiner Routine und Cleverness dem Twisters-Spiel gut getan, als die Hausherren Mitte des dritten Viertels ihre Defensive von einer Mann- auf eine Zonenverteidigung umstellten.

Yannick Pahl hatte zuvor mit dem 41:40 (25.) die erste Führung der Gäste erzielt. Es sollte allerdings auch die letzte Führung der Twisters bleiben, weil die Homfeldt-Schützlinge nun kein Mittel mehr fanden, um in eine gute Wurfposition zu gelangen. Homfeldt: „Gegen eine Zonenverteidigung musst du extrem eingespielt sein, viele schnelle Pässe spielen. Wir haben den Switch leider nicht hinbekommen.“ Aus dem Vorsprung wurde innerhalb von zehn Minuten ein 20-Punkte-Rückstand (51:71, 35.). Erst danach fanden die Gäste Lösungen in der Offensive und robbten sich auch dank eines in dieser Phase starken Gbenga Hansens Punkt um Punkt an den Gegner wieder heran, ohne die Partie allerdings noch einmal drehen zu können.

„Wir nehmen zwar keine Punkte mit, aber viele positive Erkenntnisse“, bilanzierte Homfeldt. Ein Lichtblick war das Comeback von Jakob Menges. Zehneinhalb Monate nach seiner schweren Knieverletzung (Kreuzband- und Meniskusriss) stand Menges erstmals wieder in einem Punktspiel auf dem Parkett und hinterließ einen guten Eindruck. Homfeldt: „Jakob kann für uns im Saisonendspurt noch ganz wichtig werden. Er bringt noch einmal eine ganz andere Mentalität ins Team.“

BBC Rendsburg: Menges (7), Willer (8/2x3), Becker (13/3x3), Pahl (10), Schlegel (3/1x3), Hansen (7/2x3), Jefferson (19/2x3), Said (5).