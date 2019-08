Rudern : Rendsburgs Ruderin Judith Guhse Vierte bei der Junioren-Weltmeisterschaft

Bei ihrer WM-Premiere ruderte sich die Rendsburgerin Judith Guhse ins A-Finale. Dort fehlten fünf Sekunden auf Bronze.

von Joachim Hobke

11. August 2019, 14:13 Uhr

Tokio | Bei ihrer WM-Premiere ist Judith Guhse nur knapp an einer Medaille vorbei gerudert. Gemeinsam mit Jette Prehm (SC Magdeburg) belegte die 17-Jährige vom Rendsburger RV bei den Titelkämpfen der Junioren in Tokio im Doppelzweier den undankbaren vierten Platz. Im Endlauf startete das deutsche Boot aggressiv und lag nach 1000 Meter auf dem Bronzerang. Auf der zweiten Streckenhälfte zogen dann die Litauerinnen Ugne Juzenaite und Dovile Rimkute an Guhse/Prehm vorbei und wurden Dritte. Gold ging an die Niederländerinnen Lisa Bruijnincx und Jacobien van Westreenen vor Hairong Zhang und Peibing Zhang aus China.