Triathlon : Rendsburgs Lukas Schnödewind fiebert Ironman auf Hawaii entgegen

Beim Ironman auf Hawaii will 23-jährige Triathlet Lukas Schnödewind vom Rendsburger BC unter die Top 10 seiner Altersklasse.

10. Oktober 2019, 17:11 Uhr

Rendsburg | Für Lukas Schnödewind läuft der Countdown. Der 23-Jährige vom Rendsburger BC fiebert seiner Premiere beim legendären Ironman-Triathlon auf Hawaii entgegen. Am Sonnabend um 6.25 Uhr Ortszeit (18.25 Uhr/ARD) starten die „Eisenmänner“ in der Bucht von Kailua-Kona ihren Dreikampf – bestehend aus 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen.

Lukas Schnödewind löste Ende Juli in Hamburg das Hawaii-Ticket. Sein Traum wurde wahr, als er hinter dem Weltmeister Timo Schaffeld Deutscher Vizemeister in der Altersklasse bis 25 Jahre wurde. Vor zehn Tagen machte sich der zuvor ausschließlich in Norddeutschland trainierende Osterrönfelder auf den Weg zu seinem großen Rennen.

Nach einem anstrengenden Reisetag lag der Fokus in der ersten Woche darauf, sich mit dem neuen Klima und den Wettkampfstrecken vertraut zu machen. Während die Zeitverschiebung von zwölf Stunden für Schnödewind „kein Problem“ darstellte, wirkten sich die ungewohnt hohen Temperaturen in Kombination mit einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit besonders beim Laufen deutlich auf die Leistung aus.

„Um mein Rennen optimal planen zu können, habe ich viele unterschiedliche Trainingseinheiten unter den ungewohnten Bedingungen absolviert und dabei möglichst viele Daten wie Herzfrequenz und Geschwindigkeit gesammelt, um meinen Leistungsbereich für die unterschiedlichen Disziplinen am Wettkampftag festzulegen und damit ein optimales Rennergebnis zu erzielen“, sagt Schnödewind, der auf Hawaii schon einen Halbmarathon in der Mittagssonne absolviert hat und die Radstrecke auf einer Länge von 90 Kilometern abgefahren ist, um sich mit dem Streckenprofil vertraut zu machen.

Schnödewind geht zuversichtlich an den Start. „Die Schwimmstrecke dürfte mir gut liegen. Wie schon beim Ironman in Hamburg will ich als einer der ersten Schwimmer aus dem Wasser kommen.“ Mit dem Profil der Radstrecke – insgesamt sind mehr als 1700 Höhenmeter zu bewältigen – sei er gut klargekommen, auch wenn anspruchsvolle Windbedingungen auf der Strecke herrschten: „Ich hoffe, eine solide Rad-Leistung abliefern zu können, bei der ich nicht zu viel von einem eventuellen Vorsprung, den ich nach dem Schwimmen hoffentlich habe, auf die guten Radfahrer zu verlieren und gleichzeitig genug Energie für den Marathon zu sparen.“

Respekt hat der Schleswig-Holsteiner vor der abschließenden Laufeinheit und prophezeit: „Besonders in meiner, der jüngsten Altersklasse, werden vermutlich viele der unerfahrenen Athleten einer zu offensiven Renntaktik Tribut zollen.“ Er habe in der Vorbereitung den Fokus voll auf die Nahrungs- und besonders Flüssigkeitsaufnahme sowie auf das Kühlen des Körpers gelegt. „Ich hoffe, dass mir die zehn Tage Vorbereitung zugutekommen und meine Renntaktik sich bewährt.

Die Schwierigkeit liegt darin, das Rennen auf dem Rad offensiv genug anzugehen, um nicht zu früh den Anschluss zur Spitze zu verlieren und gleichzeitig noch genug Energie für die letzten 20 Kilometer des Marathons zu haben“, sagt Schnödewind, der mit breiter Brust seine Ziele formuliert: „Innerhalb meiner Altersklasse halte ich mich für absolut konkurrenzfähig, sodass eine Top-10-Platzierung ein realistisches Ziel ist.“