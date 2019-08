Rudern : Rendsburgs Judith Guhse und Jette Prehm stehen im Halbfinale der Ruder-Weltmeisterschaft

Halbfinale gebucht: Bei der Ruder-WM der Junioren gewannen Judith Guhse und Jette Prehm im Doppelzweier den Hoffnungslauf.

von Joachim Hobke

08. August 2019, 14:48 Uhr

Tokio | Nach dem dritten Rang im Vorlauf am Mittwoch ließen Judith Guhse vom Rendsburger RV und ihre Partnerin Jette Prehm vom SC Magdeburg am Donnerstag im Hoffnungslauf nichts anbrennen. Mit einem überlegenen Sieg zog der deutsche Doppelzweier ins Halbfinale der Ruder-Weltmeisterschaften der Junioren ein. Bei den Titelkämpfen in Tokio wollen Guhse und Prehm am Sonnabend mit einer weiteren starken Leistung den Einzug in das Finale am Sonntag perfekt machen.