Polizei sucht Zeugen : Rendsburgerin überrascht Einbrecher auf frischer Tat – doch der Täter entkommt

Ein Nachbar beobachtete die Flucht in der Graf-von-Stauffenberg-Straße und konnte den Täter beschreiben.

von Dana Frohbös

03. Dezember 2020, 13:06 Uhr

Rendsburg | Ein unbekannter Mann brach am Mittwoch, 2. Dezember, in ein Mehrfamilienhaus in der Nähe des Kreishafens in Rendsburg ein, teilte die Polizei mit. Erbeuten konnte er nichts: Er wurde durch die Bewohnerin überrascht und flüchtete.

Geräusche in der Wohnung

Der Einbruch in die Erdgeschosswohnung ereignete sich gegen 17.30 Uhr in der Graf-von-Stauffenberg-Straße. Der Täter gelangte durch Aufhebeln der Terrassentür in die Wohnung und durchsuchte die Räume. Die Bewohnerin kam zehn Minuten später nach Hause und hörte Geräusche aus ihrer Wohnung. Einen direkten Kontakt zwischen den beiden gab es nicht. Vermutlich wurde der Täter aufgeschreckt. Er verließ den Tatort ohne Beute.

Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte diese Flucht um 17.40 Uhr. Er beschreibt eine männliche Person: etwa 1,90 Meter groß, schlanke bis kräftige Statur, kurze dunkle Haare, ovales Gesicht, kräftige, markante Nase, Dreitagebart, dunkle/dünne Jacke.

Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder Hinweisgebern, die an dem Abend im Bereich der Graf-von-Stauffenberg-Straße oder auch der Umgebung, etwas Verdächtiges beobachten konnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331/208450 oder an jede andere Polizeidienststelle.