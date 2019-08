Tennis : Rendsburger Tennisverein feiert 125. Geburtstag

Der Rendsburger Tennisverein ist der älteste Tennisverein in Schleswig-Holstein. Der Club feiert in diesem Jahr seinen 125. Geburtstag.

von Joachim Hobke

22. August 2019, 19:40 Uhr

Rendsburg | Manfred Marschall hat derzeit alle Hände voll zu tun. Der bevorstehende 125-jährige Geburtstag des Rendsburger Tennisvereins (RTV) bringt jede Menge Arbeit mit sich. Mehrmals täglich fährt Marschall zum idyllisch gelegenen Vereinsgelände am Rendsburger Eiland, „weil immer etwas anliegt. Der Aufwand ist gewaltig.“ Seit zwei Jahren laufen die Planungen nun schon. Doch trotz der vielen zusätzlichen Stunden in den vergangenen Wochen und Monaten, die die Organisation und die Umsetzung der Feierlichkeiten mit sich bringt, klagt der 1. Vorsitzende nicht. Im Gegenteil. „Es macht Spaß und es ist eine Ehre, zu diesem besonderen Jubiläum diesem Traditionsverein vorzustehen.“ Marschalls Stolz ist berechtigt, denn der RTV ist der älteste Tennisverein in Schleswig-Holstein und einer der ältesten bundesweit.

1894 fanden tennisbegeisterte Männer in Rendsburg den Mut, einen Tennisverein zu gründen – und das soll nun gebührend gefeiert werden. Die Festwoche beginnt am Sonnabend um 11 Uhr mit einem offiziellen Empfang und der Vorstellung der neuen Chronik. „Bereits zum 100-jährigen Geburtstag unseres Vereins haben wir eine Chronik veröffentlicht, die haben wir jetzt noch einmal überarbeitet“, berichtet Marschall, der sich über die Zusage von rund 100 Zusagen für den Festakt freut. „Zum Glück soll das Wetter ja auch mitspielen.“ Das dürfte auch die Teilnehmer des „Promi-Doppels“ freuen. Rendsburgs Ex-Bürgermeister Andreas Breitner, Pastor Rainer Karstens, Helmut Pannek, Inhaber vom Autodienst Pannek, und Jürgen Muhl, Sportchef und stellvertretender Chefredakteur des sh:z, werden sich im Anschluss an den Empfang die Bälle um die Ohren schlagen.

Die ganze Woche über finden verschiedenste Aktivitäten statt (siehe Programm). Der Verein will sich nicht nur repräsentieren, Marschall hofft, auch neues Klientel für den „weißen Sport“ gewinnen zu können. Denn obwohl sich der RTV in den vergangenen Jahren eines regen Zulaufs erfreuen darf – vom Tiefststand 2013 mit 60 Mitgliedern ist die Zahl mittlerweile auf 90 gestiegen – sind die „Goldenen Zeiten“ der Tennisvereine längst vorbei. Der Boom, ausgelöst durch die Erfolge von Boris Becker und Steffi Graf in den 80er- und 90er-Jahren, ist abgeebbt. Die deutschen Stars von heute, Alexander Zverev und Angelique Kerber, konnten die in sie gesetzten Hoffnungen als Zugpferde bislang noch nicht erfüllen, weil sie in ihren Leistungen zu wechselhaft sind und auch abseits des Platzes keinen großen Glamour versprühen. Und noch ein Problem hat der 1. Vorsitzende des RTV ausgemacht: „Tennis findet im Fernsehen nicht mehr statt, jedenfalls nicht im frei empfangbaren. Das ist sehr schade, weil es doch ein so toller Sport ist.“





>Weitere Informationen zu dem Jubiläum und dem Verein im Internet unter www.rendsburgertennisverein.de.