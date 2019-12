Christian-Timm-Schule : Rendsburger Schüler-Gottesdienst über Zivilcourage und Nächstenliebe

In einem Theaterstück stellen die jungen Leute einen räuberischen Überfall nach. Aufführungen finden am Freitag statt.

von Horst Becker

19. Dezember 2019, 17:22 Uhr

Traditionell wird seit vielen Jahren am letzten Tag vor den Weihnachtsferien ein von Schülern der Christian-Timm-Schule gestalteter Weihnachtsgottesdienst in der Christkirche gefeiert.

Gemeinsam mit der Gemeinde der Christkirche planen und führen die Jugendlichen die beiden Gottesdienste am Freitag, 20. Dezember (8.30 und 10 Uhr), durch. In diesem Jahr haben sie das Thema „Hinsehen und Handeln“ gewählt.

Weiterlesen: CTR-Schüler verlegen Ernährungs-Unterricht in den Supermarkt

Überfall und Raub – und keiner hilft

Vor dem Altar ist eine Bühne aufgebaut, die mit schwarzen Vorhängen abgetrennt ist. In einer Szene, die auf der Geschichte vom barmherzigen Samariter basiert, wird eine Pizzabotin in der Prinzenstraße überfallen und ausgeraubt. „Geld weg, Handy weg, und meine Nase ist gebrochen“, stellt das Opfer fest, das verletzt auf dem Gehsteig liegt.

Immer wieder kommen Passanten vorbei, doch niemand hilft ihr. Die einen haben keine Zeit, ein anderer sagt: „Es kommen noch mehr Leute vorbei, sollen die doch helfen.“ Eine Frau mit Handy am Ohr und vielen Tragetaschen am Arm übersieht die am Boden liegende Verletzte gänzlich.

Horst Becker

Erst eine Frau, die in der Pizzabotin eine ehemalige Schulkameradin wiedererkennt, bleibt stehen, kümmert sich und ruft den Rettungsdienst. „Obwohl sie mich früher ausgestoßen hat, habe ich nicht gezögert, ihr beizustehen“, sagte Alisha Schulz (12), die die Helferin spielt.

Liza Bildt (15), die Pizzabotin, findet es traurig, dass viele ihr nicht geholfen haben. „Es ist herzzerreißend, wenn alle nur vorbeigehen“, so die Neuntklässlerin. Besonders getroffen habe sie, dass eine Frau sie überhaupt nicht bemerkt hat.

Obdachloser hilft einer gestürzten Radfahrerin

Eine andere Szene spielt in einem Klassenraum: Eine Schülerin berichtet von einem Fahrradsturz, bei dem sie sich den Knöchel verstaucht hatte. „Viele gingen vorbei. Ein Obdachloser hat sich dann um mich gekümmert.“ Ob sie jetzt anders über Obdachlose denkt? „Obdachlose sind keine schlechteren Menschen.“

Ab jetzt wolle sie mit offeneren Augen durch die Welt gehen, nannte eine andere Schülerin als Erkenntnis. Und der Lehrer stellte fest: „Es ist ein schönes Gefühl, anderen Menschen zu helfen.“