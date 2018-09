American Football : Rendsburger Ritter geschlagen: Aus in den Playoffs

Die American Footballer der Rendsburg Knights sind in den Playoffs zur Oberliga mit 14:20 an den Oldenburg Outlaws gescheitert.

von Joachim Hobke

26. September 2018, 17:27 Uhr

Die Saison ist für die American Footballer der Rendsburg Knights vorzeitig beendet. Das Team von Headcoach Olaf Thies scheiterte in den Playoffs zur Oberliga überraschend an den Oldenburg Outlaws. Auf eigenem Platz unterlagen die Ritter mit 14:20 (14:0, 0:20, 0:0, 0:0). „Es lag in der Luft. Die letzten drei Pflichtspiele haben uns in dem Glauben gelassen, dass wir unbesiegbar wären“, sagte Thies. „Die Vorbereitung, die Trainingsbeteiligung, die fehlende Disziplin, es war nicht alles wirklich perfekt. Nun haben wir die Quittung bekommen.“ Dabei starteten die Gastgeber mit zwei Touchdowns plus PAT im ersten Viertel perfekt in die Partie. Doch im zweiten Viertel nahm das Unheil seinen Lauf, die Outlaws drehten das Spiel bis zur Pause in ein 20:14. Dabei blieb es bis zum Schluss, weil die Rendsburger Offensive keine Lösung mehr fand, um die gegnerische Defensive zu knacken. „Die Niederlage kam vielleicht im richtigen Moment. Wir haben die letzten beiden Spielzeiten jeweils perfekt abgeschlossen. Wir müssen in der kommenden Saison noch härter arbeiten, um den nächsten Schritt zu machen. Dennoch bin ich sehr stolz auf meine Jungs“, resümierte Thies.