Neue Umgehungsstrasse : „Rendsburger Ring“: Wirtschaft erhöht Druck

Verbände fordern Anschluss von Fockbeker Ortsumfahrung an B 77. Bürgermeister will Projekt unterstützen.

von Dirk Jennert

15. Februar 2019, 19:55 Uhr

Die Wirtschaft drängt auf den Lückenschluss zwischen der Fockbeker Ortskernumfahrung und der auf Rendsburger Gebiet liegenden B77-Anschlussstelle bei „Real“. Sie ist alarmiert durch jetzt bekannt gewordene Pläne des Umweltministerium zum Fockbeker Moor. Kiel will Flächen, die für den Bau der neuen Straße gebraucht werden könnten, als Vorranggebiete für den Naturschutz reservieren. Fockbeks Bürgermeister Holger Diehr hat bereits schriftlich Einspruch erhoben. Gestern forderte die Wirtschaft Rendsburgs Bürgermeister Pierre Gilgenast dazu auf, dies ebenfalls zu tun. Die vom Ministerium gesetzte Frist läuft am 28. Februar ab.

Die Wirtschaft erwartet von der Stadtverwaltung ein klares Bekenntnis gegenüber dem Land für einen ,Rendsburger Ring'. Michael Thomas Fröhlich, Unternehmensverband

Die etwa zwei Kilometer lange Trasse wird nach vorläufigen Plänen am geschützten Fockbeker Moor entlangführen und soll Teil des „Rendsburger Ringes“ werden – der seit über 30 Jahren zur Debatte stehenden nördlichen Umgehungsstraße. „Die Wirtschaft erwartet von der Stadtverwaltung ein klares Bekenntnis gegenüber dem Land für einen ,Rendsburger Ring‘“, sagte Michael Thomas Fröhlich, Geschäftsführer des Unternehmensverbandes Mittelholstein. Die zum Ende des Monats Februar auslaufende Frist müsse genutzt werden. Die nördliche Umgehungsstraße sei angesichts wachsender Verkehrsmengen nicht nur für die Unternehmen von großer Bedeutung.

Ins gleiche Horn stieß Lutz Kirschberger, Rendsburger Repräsentant der Industrie- und Handelskammer. „Wir können die Nordumfahrung nur befürworten und erwarten von Herrn Gilgenast, dass er sich klar dafür ausspricht.“ Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johann Wadephul, der im vergangenen Herbst den Anstoß für die neue Initiative zum Bau der Umgehungsstraße gegeben habt, richtete einen Appell an Gilgenast. Dieser habe sich zum Rendsburger Ring bekannt, dem müssten Taten folgen.

Ich bin für die Nordumfahrung, um Büdelsdorf, Rendsburg und Fockbek zu entlasten. Pierre Gilgenast, Bürgermeister der Stadt Rendsburg

Pierre Gilgenast meldete sich gestern Nachmittag zu Wort. Er sei zu der Auffassung gelangt, ein Signal setzen zu müssen: „Ich bin für die Nordumfahrung, um Büdelsdorf, Rendsburg und Fockbek zu entlasten“, betonte der Bürgermeister. Er kündigte er, sich in diesen Tagen an das Umweltministerium zu wenden und sich für den Lückenschluss zwischen der Ortskernumfahrung Fockbek und der B 77 auszusprechen. Der bisher zur Debatte stehende Trassenverlauf führt jedoch laut Gilgenast zu nah am Fockbeker Moor vorbei. Man müsse um die geschützten Flächen einen größeren Bogen schlagen. Gilgenast empfahl, ein Trassenband freizuhalten, das genügend Optionen für den später festzulegenden Verlauf der Straße biete.

Hier werden Straßen geplant, die keinerlei Entlastung bringen. Klaus Schaffner, Grünen-Ratsherr

Umweltschützer sind nicht begeistert. „Hier werden Straßen geplant, die keinerlei Entlastung bringen“, sagte der frühere BUND-Kreisvorsitzende und heutige Grünen-Ratsherr Klaus Schaffner. Das Fockbeker Moor und die umliegenden Flächen sind laut seiner Beschreibung für die Umwelt sehr wertvoll. „Es handelt sich um ein intaktes Moor, das Kohlendioxid aufnimmt.“ Zudem sei dieses Öko-System ein Lebensraum für viele Vögel und seltene Tiere. Den geplanten Bau einer Straße am Moor entlang „sehe ich sehr kritisch.“