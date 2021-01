Unter dem NOK : Rendsburger Kanaltunnel wird zwei Nächte lang vollgesperrt

Für Autofahrer heißt es Umwege fahren, da in beiden Röhren Arbeiten erledigt werden müssen.

Rendsburg | Autofahrer müssen einen Umweg in Kauf nehmen: Am Freitag, um 21 Uhr, beginnt die erste von zwei nächtlichen Vollsperrungen des Kanaltunnels. Bis 4 Uhr am Sonnabend, 30. Januar, werden Autofahrer gebeten, über die Autobahn 7 oder die Fährstelle Nobiskrug ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.