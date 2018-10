Auftritt in Rendsburg : Rendsburger Frauenchor und Kammerchor „Nordlicht“ treten auf

Das Jahreskonzert in der Christkirche steht unter dem Motto „Lieder am Nachmittag“.

Der Rendsburger Frauenchor gibt am Sonnabend, 20. Oktober, in der Christkirche an der Prinzenstraße sein Jahreskonzert. Der russische Kammerchor „Nordlicht“ unterstützt ihn. Der Auftritt beginnt um 16 Uhr und steht unter dem Titel „Lieder am Nachmittag“. Der Eintritt beträgt fünf Euro.

„Kontrastreich in der Sprache und mit einem breitgefächerten Repertoire aus unterschiedlichen Musikstilen wollen beide Chöre ihre Zuhörer auf eine musikalische Rundreise mitnehmen“, kündigt Heide Appel, Pressewartin des Rendsburger Frauenchors, an. Das Publikum soll während des abwechslungsreichen, unterhaltsamen Nachmittags Gelegenheit zum Mitsingen erhalten. Isolde Hehn leitet den Frauenchor, Alla Kalmus den Kammerchor „Nordlicht“, bei dem es sich übrigens um den Chor des Landesverbands der jüdischen Gemeinden Schleswig-Holsteins handelt.