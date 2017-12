Morgendlicher Feuerwehreinsatz : Rendsburg: Wohnungsbrand in Hochhaus

vergrößern 1 von 1 Foto: Danfoto 1 von 1

Rendsburg | Am Freitagmorgen, gegen sieben Uhr, hat es in der Pastor-Schröder-Strasse in Rendsburg gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr war durch die starke Rauchentwicklung das Treppenhaus bereits stark verqualmt. Die Feuerwehren aus Rendsburg und aus Büdelsdorf waren im Einsatz und retteten vier Personen über eine Drehleiter aus dem 8 stöckigen Hochhaus. Zwei Personen kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik, so der Einsatzleiter und stellvertretene Rendsburger Wehrführer Jens Schnittger.

Der Grund für das Feuer war eine Waschmaschine, die Feuer gefangen hatte. 30 Personen wurden vorübergehend in einem Nachbargebäude der Lebenshilfe betreut.

